El lunes, en la sede de la Liga Rafaelina de Fútbol y con la presencia de los delegados de los clubes protagonistas, se llevó a cabo el sorteo correspondiente para determinar el orden de las localías de las finales del Torneo Absoluto de Primera A, certamen que pondrá en juego la Copa Challenger "Hugo Riberi".

El bolillero determinó que la serie decisiva de Primera División comenzará a disputarse este domingo 22 de noviembre en Sunchales, donde Unión recibirá a 9 de Julio (campeón del Torneo Clausura) en horario a confirmar. Por su parte, la gran revancha que consagrará al campeón de la temporada tendrá lugar el domingo 29 de noviembre en el estadio "Germán Soltermam" de barrio Alberdi.

La definición en Reserva

En la misma reunión también quedó establecido el cronograma para la final del Absoluto en División Reserva, que tendrá como protagonistas a Sportivo Ben Hur y 9 de Julio.

El encuentro de ida se jugará en cancha de la "BH" (con día y horario a confirmar por la Mesa Directiva), mientras que el choque de vuelta se disputará el domingo 29 de noviembre, sirviendo como antesala preliminar de la revancha de Primera División en el reducto juliense.

Cronograma – Finales del Torneo Absoluto

Primera División – Copa Challenger "Hugo Riberi"

Partido de Ida: Domingo 22/11 (Horario a confirmar) – Cancha de Unión de Sunchales: Unión de Sunchales vs. 9 de Julio .

Domingo 22/11 – Cancha de Unión de Sunchales: . Partido de Vuelta: Domingo 29/11 – Cancha de 9 de Julio: 9 de Julio vs. Unión de Sunchales.

División Reserva