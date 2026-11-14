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Conmoción por el fallecimiento de una mujer en un camino rural

Fue encontrada sin vida durante la tarde del viernes 13 de noviembre en un camino rural, en inmediaciones de la intersección de la Ruta Provincial Nº 62 y la Ruta Provincial Nº 280
Policiales14/11/2026 09:00 El Eco de Sunchales

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El hecho se registró alrededor de las 19:30, cuando personal de la dependencia policial fue comisionado al sector tras recibir un aviso sobre la presencia de una persona fallecida.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un familiar de la mujer, quien manifestó que había tomado conocimiento de su desaparición aproximadamente una hora antes. Junto a otros allegados había iniciado una búsqueda por distintos sectores, hasta que finalmente la encontraron sin vida en ese camino rural.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), área Científica, y la médica policial interviniente, quien examinó el cuerpo y no consideró necesaria la realización de una autopsia. Todo indicaba que la mujer de 58 años había decidido quitarse la vida.

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