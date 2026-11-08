Accidente camioneta-moto en Lehmann: Confirman un fallecido

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar poco después del mediodía de este sábado, en el camino de ingreso a la localidad de Lehmann, a la altura del cruce con la avenida Perón. Se trata de la calle que conecta a Lehmann con Rafaela, a través del paraje Fronterita, y pasando frente al autódromo de Rafaela.

Por causas que se tratan de establecer, una camioneta que iba hacia el Este, es decir, ingresando a Lehmann, impactó contra una motocicleta, protagonizando una violenta colisión sobre la mencionada arteria.

Tras el impacto, la moto quedó atrapada debajo de la camioneta, una Toyota Hilux perteneciente a la empresa Sistelec, la cual arrastró al vehículo de menor porte durante muchos metros.

El motociclista fue trasladado con suma urgencia al Hospital de Rafaela, pero luego se informó sobre su fallecimiento, tratándose de un joven residente en la localidad de Nueva Lehmann. Si bien han trascendido algunos datos filiatorios, por razones de prudencia y en razón de lo reciente del accidente, se aguardarán algunas horas antes de difundir esos datos.