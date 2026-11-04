La PDI detuvo a un hombre investigado por un hurto en Colonia Aldao

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 30 años en el marco de una causa por hurto calificado por escalamiento, vinculada con un hecho delictivo ocurrido en Colonia Aldao el pasado 26 de octubre.

La detención de R. D. L. se concretó en inmediaciones de la Jefatura de la Unidad Regional V, luego de que personal policial tomara conocimiento de su presencia en el lugar.

La investigación, que cuenta con la intervención del fiscal Dr. Juan Manuel Puig, había avanzado previamente con un allanamiento en el domicilio del sospechoso. Durante ese procedimiento, los investigadores secuestraron prendas de vestir que estarían vinculadas con la causa.

El operativo que permitió concretar la detención fue llevado adelante por personal de la Sección Automotores, Inhibidores y Otros de la PDI Región 5, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a la Alcaidía local, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La causa busca esclarecer el hecho de hurto denunciado en Colonia Aldao y determinar las responsabilidades correspondientes.