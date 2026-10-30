Intentaron robar en un local que comercializa materiales para la construcción

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en un local ubicado sobre la Ruta Provincial 280. El propietario constató daños en el vidrio de una puerta y desorden en el sector de la caja, aunque no advirtió faltantes.
Policiales30/10/2026 07:30Jorge TribouleyJorge Tribouley

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Un intento de robo fue denunciado durante la madrugada de este jueves 29 de octubre en un comercio dedicado a la venta de materiales para la construcción, ubicado sobre la Ruta Provincial 280, a la altura del kilómetro 1, en Sunchales.

De acuerdo con la información policial, el episodio fue advertido alrededor de las 5:00, cuando el comerciante recibió una notificación del sistema de alarma del establecimiento, que detectó la activación de un sensor en el patio y posteriormente registró una reconexión.

Ante esta situación, se dirigió al lugar y constató que el vidrio de una de las puertas se encontraba dañado. Además, observó desorden en el sector de la caja.

Sin embargo, tras revisar el comercio, el propietario manifestó que no había advertido la faltante de elementos o mercadería.

Personal policial intervino en el lugar y lleva adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa.

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