Detuvieron en Colonia Aldao a “Bebé” tras cinco allanamientos

Un individuo de 20 años, identificado como Alejandro Ismael B., alias “Bebé”, fue detenido este jueves 22 de octubre en el marco de un operativo que incluyó cinco allanamientos simultáneos en Colonia Aldao. El procedimiento permitió concretar la detención y secuestrar un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

Las irrupciones comenzaron alrededor de las 6:30 y fueron el resultado de un trabajo conjunto entre la Unidad Regional V de Policía, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la Fiscalía Regional a cargo del Dr. Carlos Vottero y de la Fiscalía local, encabezada por el Dr. Juan Manuel Puig.

Según la información policial, el sospechoso, domiciliado en Sunchales, era buscado por hechos cometidos en esta ciudad y por episodios recientes registrados en Colonia Aldao. Las investigaciones comprenden causas por amenazas calificadas y delitos predatorios consumados.

Cinco domicilios allanados

Los procedimientos se desarrollaron en cinco viviendas de Colonia Aldao, ubicadas en los siguientes sectores:

Falucho sin número.

Falucho y Almirante Brown.

Buenos Aires y Mitre.

Almafuerte 300.

Juan de Garay sin número, entre López y Planes y España.

El resultado fue positivo, tanto por la detención del joven como por el secuestro de elementos considerados relevantes para el avance de la investigación.

Amplio despliegue policial

Por la magnitud del operativo, se dispuso la participación de distintas dependencias policiales. El Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de Sunchales estuvo a cargo de las irrupciones en los domicilios, mientras que también intervinieron efectivos de la PDI de Sunchales, San Cristóbal y Tostado.

Además, participaron móviles y personal de la Comisaría 3ª y del Comando Radioeléctrico de Sunchales, del destacamento de Tacurales y de la Comisaría 11ª de Colonia Aldao.

El procedimiento contó con la presencia del jefe de la Unidad Regional V, director general de Policía Lic. Alejandro Tognolo.