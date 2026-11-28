Un hombre de 46 años murió este sábado por la mañana como consecuencia de un grave siniestro vial ocurrido en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 62, en jurisdicción de Sunchales. Se trata de una zona donde hay mucha confusión -debido a la falta de señalización suficiente- y donde los conductores vienen denunciando mucha peligrosidad en el tránsito, aunque por supuesto aún no se conocen las causas reales del accidente, que serán motivo de investigación.

El hecho se registró alrededor de las 6:00, cuando, por causas que deberán establecerse, un Renault Clio que circulaba en sentido sur-norte impactó contra la parte frontal derecha de un camión Scania R500 que transportaba fibra de algodón y transitaba en sentido contrario, es decir, de norte a sur.

El camión involucrado en el choque.

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil, identificado como Cristian Adrián Zeballos, de 46 años, perdió la vida. La víctima residía en la localidad de Tacural. En tanto, el camionero, de 34 años, no sufrió lesiones.

En el lugar intervino personal del Escuadrón Seguridad Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, mientras que también trabajaba la Policía de Santa Fe. Debido al operativo, el tránsito permaneció asistido y con interrupciones en ambos sentidos de circulación.

Se aguarda información sobre las circunstancias en las que se produjo el choque y las actuaciones correspondientes para determinar su mecánica.

FUENTE: Rafaela Noticias