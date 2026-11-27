En el marco del proceso de modernización del sistema de cobro de peajes sobre la Ruta Nacional 34, Autovía al Norte (AUNOSA) habilitará un Centro de Atención al Usuario (CAU) en las instalaciones de su obrador, ubicado en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.

Este espacio estará destinado a facilitar la incorporación de los usuarios al sistema TelePASE, brindando asesoramiento, asistencia durante el proceso de adhesión y la instalación gratuita del dispositivo en sus vehículos.

Asimismo, quienes realicen el trámite tendrán la posibilidad de recibir asistencia personalizada para la configuración inicial del sistema TelePASE, facilitando su correcta utilización.

Ubicación y horarios de atención:

* Inicio de atención: lunes 30 de noviembre de 2026.

* Dirección: Ruta Nacional N° 34 km 219 - Zona Urbana Rafaela. Colectora Ángela de la Casa e Hipólito Vieytes, Rafaela.

* Referencia: frente al Aeroclub y junto a la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf).

* Días de atención: lunes a viernes.

* Horario: de 8 a 17 horas.

* Tramitación e instalación: totalmente gratuitas.

La utilización de TelePASE permite acceder a una modalidad de pago más ágil, cómoda y económica, reduciendo los tiempos de espera en las estaciones de peaje y favoreciendo la fluidez del tránsito.

Además, el dispositivo puede utilizarse en las distintas rutas y autopistas del país que integran la red TelePASE.

Desde Autovía al Norte recomendamos a quienes aún no cuentan con esta tecnología aprovechar la apertura de este nuevo punto de atención, especialmente dispuesto para acompañar a los usuarios en su incorporación al sistema de cobro electrónico.