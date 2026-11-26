Sunchales y la región tendrán varios días de buen tiempo, con escasa nubosidad y temperaturas en paulatino ascenso, especialmente durante el fin de semana. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las condiciones de estabilidad se mantendrán hasta los primeros días de la próxima semana, antes de la llegada de un frente de aire más frío.

Según el análisis del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (FICH-UNL), la región se encuentra bajo la influencia de un sistema de alta presión que favorece la estabilidad atmosférica.

Esta configuración permite el predominio de jornadas mayormente soleadas, con períodos de nubosidad variable y un incremento de los registros térmicos, principalmente de las temperaturas máximas. La circulación de vientos del sector este y noreste contribuirá al ascenso de las marcas térmicas durante los próximos días.

El pronóstico para los próximos días

Para este viernes 27, se espera cielo parcialmente nublado, con condiciones estables y temperaturas que oscilarán entre los 19° de mínima y los 31° de máxima. Los vientos serán leves del este/noreste.

El sábado 28 continuará el buen tiempo, con cielo mayormente soleado y nubosidad variable. Se prevé una mínima de 19° y un ascenso de la temperatura máxima, que podría llegar a los 34°. Los vientos soplarán levemente del norte/noreste.

En tanto, el domingo 29 se presentará con cielo despejado a algo nublado y condiciones estables. Las temperaturas tendrán pocos cambios, con una mínima de 20° y una máxima estimada en 33°. El viento continuará del sector noreste.

¿Cuándo podría cambiar el tiempo?

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el período de estabilidad se extendería hasta el lunes 30 de noviembre, con temperaturas elevadas para la época y máximas que podrían ubicarse entre los 33° y 35°.

Sin embargo, el escenario comenzaría a modificarse a partir del martes 1 de diciembre, cuando se espera el acercamiento de una masa de aire más fría. Este cambio podría provocar un descenso de las temperaturas y el desarrollo de lluvias y tormentas, con precipitaciones que podrían extenderse durante buena parte de la segunda mitad de la próxima semana.

De esta manera, Sunchales y la región transitarán varios días de tiempo estable y temperaturas propias de la temporada, antes de un posible cambio en las condiciones meteorológicas con el inicio de diciembre.