El ciclo lectivo 2027 en las escuelas de Santa Fe comenzará el lunes 1° de marzo, según confirmó el ministro de Educación, José Goity. El funcionario señaló que el Gobierno provincial pretende alcanzar los 190 días de clases, mientras que la fecha de cierre del calendario todavía está en evaluación.

El anuncio se realizó este martes durante la inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Profesional Nº 481 Dr. Esteban Echeverría, ubicada en Peñaloza al 8500, en la ciudad de Santa Fe.

Allí, Goity destacó la importancia de contar con un cronograma previsible y sostuvo que las clases deben comenzar y terminar en las fechas establecidas.

El ministro explicó que el calendario escolar tiene un piso de 180 jornadas, pero que la intención de la Provincia es superar ese mínimo y llegar a los 190 días. Para alcanzar esa meta, recordó que Santa Fe completó 185 jornadas el año pasado y que, según indicó, cumplirá con ese mismo objetivo durante el ciclo actual.

Goity también remarcó que sostener esa cantidad de días implica un esfuerzo compartido entre docentes y familias, y señaló que la continuidad de las actividades escolares es tan importante como la definición de las fechas.

"Cuando definimos un calendario escolar ordenamos la vida de las familias, pero sobre todo tomamos un compromiso. Lo que necesitamos como sociedad es cumplir y honrar los compromisos", afirmó.

En cuanto al receso de invierno, el funcionario adelantó que comenzaría en la semana posterior al 9 de julio. Según trascendió, las vacaciones se iniciarían el lunes 12 de julio, aunque todavía resta la confirmación oficial del calendario completo.