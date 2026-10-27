El I.S.T.I.L. de Humberto Primo suma una nueva carrera a su oferta educativa

El Instituto Superior en Tecnología de las Industrias Lácteas (I.S.T.I.L.) Nº 4034 de Humberto Primo incorporó una nueva propuesta académica a su oferta educativa: la carrera de Técnico Superior en Mantenimiento Industrial.

La apertura de esta formación representa una alternativa de educación superior para quienes buscan adquirir herramientas laborales en la localidad, sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Formación en procesos productivos

La orientación en Mantenimiento Industrial ofrece capacitación focalizada en el funcionamiento, cuidado y conservación de maquinarias y equipos utilizados en los distintos procesos productivos.

Esta carrera se suma a la propuesta histórica de la institución, la Tecnicatura Superior en Industrias Lácteas, fortaleciendo la presencia educativa del instituto en la comunidad para jóvenes y adultos.

Para realizar la inscripción, los interesados deben enviar un correo electrónico a [email protected] indicando la carrera elegida, nombre y apellido completos, domicilio, DNI y la escuela secundaria de la cual egresaron.