Escuelas agrotécnicas mostraron el impacto de "Modo Secundaria" de la Fundación Banco Santa Fe

El programa Modo Secundaria – Fortalecimiento de Escuelas Agrotécnicas, impulsado por la Fundación Banco Santa Fe y el Ministerio de Educación provincial, fue parte de la Feria de Proyectos de Comunidades de Aprendizaje. El encuentro sucedió en el espacio La Redonda que reunió a más de 800 estudiantes y docentes de 200 establecimientos santafesinos.

Catorce instituciones de Modo Secundaria pusieron en valor el concepto de “Gen Agro”, haciendo foco en aprender y hacer escuela desde el territorio. Durante la jornada presentaron proyectos vinculados con producción apícola y biodiversidad, tecnología aplicada al agro, monitoreo ambiental y climático, producción sustentable, economía circular, reciclaje y patrimonio local; incluyendo prototipos, dispositivos tecnológicos, producciones y recursos digitales, surgidos de problemáticas y oportunidades concretas de cada comunidad.



Los casos destacados del programa Modo Secundaria fueron la Escuela Técnico Profesional nro. 295 General Manuel Obligado de La Potasa, quien presentó, en una charla abierta, los avances de su proyecto BeeCool: Colmenas Inteligentes para el Cambio Climático, una iniciativa que propone el diseño de una colmena con sensores de temperatura y humedad, sistema automatizado de refrigeración y alimentación mediante energía solar, para resolver el estrés térmico provocado por el cambio climático, mejorar la producción de miel y disminuir la mortalidad de las abejas; por otro lado, la Escuela Agrotécnica Nº 300 de Villa Minetti fue distinguida por su proyecto Pure Quality Honey, enfocado en la comercialización de miel de panal dentro de frascos de vidrio.

Otros establecimientos presentes de Modo Secundaria fueron las escuelas: Nº 299 “Carlos Sylvestre Begnis”, Nº 327 “Víctor Bigand”, Nº 2050 “Monseñor Vicente Zazpe”, Nº 8236 “Los Nogales”, Nº 383 “Doctor Julio J. Maiztegui”, Nº 2009 “Immanuel Kant”, Nº 351 “Carmen Allio de Martinez”, Nº 711, Nº 296 “8 de Septiembre”, Nº 484 “Prefectura Naval Argentina”, Nº 8248 “E.F.A. Colonias Unidas” y Nº 486 “Francisco Netri”.

Las instituciones representaron a las 32 escuelas agrotécnicas que participan de Modo Secundaria, dando visibilidad al recorrido realizado durante 2025 y 2026 en una jornada que permitió compartir experiencias basadas en la investigación, la resolución de desafíos, la integración de saberes y el aprendizaje colaborativo, con los estudiantes como protagonistas.

La Red de Comunidades de Aprendizajes es una iniciativa del Ministerio de Educación de Santa Fe que promueve la enseñanza y el aprendizaje a través de proyectos situados e interdisciplinarios, formación docente, trabajo colaborativo entre educadores y estudiantes y articulación con otras instituciones.

Modo Secundaria – Fortalecimiento de Escuelas Agrotécnicas es un programa desarrollado por Fundación Banco Santa Fe en alianza con el Ministerio de Educación de la Provincia, que forma parte de la estrategia de Transformación de la Educación Secundaria impulsada por las Fundaciones Grupo Petersen, con foco en la formación de directivos, docentes y supervisores en áreas clave para la innovación educativa y el fortalecimiento institucional.