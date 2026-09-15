El Concejo inició el tratamiento del Programa Integral de Movilidad Segura y Conectividad Urbana

El Concejo Municipal de Sunchales dio el jueves 10 de septiembre un nuevo paso en el debate sobre la seguridad vial y la movilidad urbana, al ingresar formalmente un proyecto de Ordenanza que propone la creación del “Programa Integral de Movilidad Segura y Conectividad Urbana de Sunchales”.

La iniciativa fue presentada por los concejales Fernando Cattaneo, Laura Balduino y Sebastián Nicolau, con la adhesión de Juan Ignacio Astor, Brenda Torriri y José Delmastro, y tiene como antecedente directo la exposición realizada por Nicolás Tognalli el pasado 27 de agosto, cuando utilizó la herramienta de Banca Ciudadana para presentar su propuesta ante el cuerpo legislativo.

El proyecto plantea instrumentar territorialmente las disposiciones de las Ordenanzas Nº 2971/2021, Nº 3081/2023 y Nº 3115/2023, mediante el ordenamiento del espacio vial, la ejecución de infraestructura y la consolidación de una red integral de movilidad segura. El texto está estructurado en siete capítulos y 19 artículos, con anexos técnicos, un cronograma de ejecución, previsiones presupuestarias y mecanismos de seguimiento.

La propuesta contempla, entre otros aspectos, establecer el estacionamiento exclusivamente sobre la mano derecha en las calles de sentido único, modificar el circuito de tránsito pesado, ejecutar obras consideradas necesarias para garantizar la conectividad y desarrollar una Red Integral de Ciclovías de aproximadamente 41,65 kilómetros.

Una propuesta que busca pasar de las normas a la ejecución

La exposición realizada por Nicolás Tognalli se desarrolló el pasado 27 de agosto.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que no se limita a establecer objetivos generales de seguridad vial, sino que fija obras, plazos y metas concretas.

Entre las intervenciones previstas aparecen los cordones centrales divisores en distintos tramos de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Belgrano; la remodelación de canteros en sectores donde se detectaron dificultades para la circulación de ambulancias y autobombas; las gestiones para ampliar el puente sobre el Canal Sur; la pavimentación de Avenida Sarmiento entre Láinez y República Argentina y la pavimentación de Avenida Eva Perón.

En paralelo, la red de ciclovías se plantea en tres etapas: 166 cuadras durante 2027, 143,5 cuadras en 2028 y aproximadamente 107 cuadras en 2029, hasta completar las 416,5 cuadras previstas, equivalentes a 41,65 kilómetros.

El texto establece además que las metas tendrán carácter obligatorio y que el Ejecutivo deberá presentar informes cuatrimestrales al Concejo con indicadores sobre kilómetros ejecutados, avance físico, intervenciones en bocacalles, ejecución presupuestaria, evolución de la siniestralidad y estado de las obras complementarias.

Laura Balduino: “Hay que trabajar desde la prevención”

Durante la fundamentación, Laura Balduino destacó que la iniciativa se desprende directamente de la última utilización de la Banca Ciudadana y puso el acento en la necesidad de abordar la seguridad vial desde una perspectiva preventiva.

La concejal libertaria sostuvo que el Estado tiene responsabilidad en la generación de condiciones que permitan evitar los siniestros viales y señaló que el proyecto propone una mirada integral, que no se limita a intervenir cuando ocurre un accidente, sino que procura identificar previamente los puntos de mayor riesgo y actuar sobre ellos.

Balduino valoró especialmente el aporte realizado por Tognalli y agradeció la presentación de una propuesta que, a su criterio, permite abrir una discusión más amplia sobre la forma en que se organiza la movilidad en Sunchales.

La edil también había destacado, durante la presentación original de la iniciativa, la capacidad de resiliencia de Tognalli y su familia y había planteado la necesidad de abordar el proyecto con la seriedad que merece.

José Delmastro: “Debe tratarse con el mayor compromiso institucional”

Por su parte, José Delmastro destacó el acompañamiento del conjunto del cuerpo legislativo y consideró que la iniciativa debe ser analizada con el mayor compromiso institucional.

La intervención del legislador oficialista puso de relieve uno de los aspectos que atraviesa el proyecto: la necesidad de que las políticas de seguridad vial trasciendan las gestiones particulares y puedan convertirse en políticas públicas sostenidas en el tiempo.

En ese sentido, el proyecto incorpora incluso un principio de no regresividad, estableciendo que las intervenciones e infraestructura implementadas no podrán ser suprimidas, reducidas o desnaturalizadas sin una decisión expresa del Concejo y sin fundamentos técnicos que acrediten una mejora sustancial en materia de seguridad vial.

Fernando Cattaneo: Una ejecución por etapas para hacer posible la obra

El concejal puso especialmente en valor la programación por etapas, entendiendo que la posibilidad de distribuir la ejecución en diferentes ejercicios presupuestarios permite avanzar en una obra de esta magnitud de manera ordenada y con objetivos concretos.

También señaló que el proyecto constituye, en buena medida, un compendio de numerosas ordenanzas que ya fueron aprobadas por el Concejo Municipal pero que, según expresó, no llegaron a cumplirse en su totalidad.

Este punto adquiere particular relevancia porque una de las características distintivas de la iniciativa es justamente intentar transformar disposiciones generales que ya existen en un programa territorial con trazados definidos, obras, cronograma, presupuesto, responsables e indicadores de cumplimiento.

Sebastián Nicolau: Que no quede en una declaración de intenciones

Finalmente, Sebastián Nicolau adhirió a las expresiones de los concejales que lo precedieron y puso el foco en el compromiso necesario para que la futura ordenanza no quede solamente en una declaración de intenciones.

En ese sentido, remarcó la necesidad de que el programa efectivamente se cumpla y utilizó una expresión contundente al señalar que el desafío es que “no sea pura zaraza”.

La definición sintetiza uno de los principales debates que deberá atravesar el tratamiento parlamentario: cómo garantizar que las obligaciones establecidas en la normativa puedan traducirse efectivamente en obras y medidas concretas.

Una iniciativa que ahora deberá atravesar el debate legislativo

La propuesta establece que la primera etapa del programa debe comenzar con medidas de ordenamiento vial y señalización, mientras que la construcción de la Red Integral de Ciclovías se desarrollaría entre 2027 y 2029.

Además, el proyecto prevé la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes del Ejecutivo y del Concejo, y establece mecanismos de control e información periódica para evaluar el avance de las metas.

El texto también propone colocar una señalización en memoria de las víctimas de siniestros viales en el cantero central de Avenida Belgrano, frente al Palacio Municipal, dejando constancia del origen ciudadano de la iniciativa y de la presentación realizada por Tognalli a través de la Banca Ciudadana.

De esta manera, una propuesta que nació desde la participación ciudadana comienza formalmente a transitar el camino legislativo. El desafío que queda planteado para el Concejo será transformar el diagnóstico y las propuestas en una normativa que pueda sostenerse en el tiempo y, fundamentalmente, en acciones concretas para mejorar la seguridad y la movilidad urbana de Sunchales.