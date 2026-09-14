El Ejecutivo busca anticiparse a una eventual emergencia hídrica con un régimen especial de prevención y respuesta

El Departamento Ejecutivo Municipal busca dotar a Sunchales de mayores herramientas para enfrentar una eventual emergencia hídrica. En ese marco, elevó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza que propone adherir a la Ley Provincial Nº 14.477 y establecer para la ciudad un régimen específico de prevención, mitigación y respuesta ante lluvias intensas, anegamientos y otras contingencias climáticas.

La propuesta surge en el contexto del estado de alerta meteorológico e hidrológico asociado al fenómeno ENOS 2026-2027 y de la declaración de Emergencia Hídrica para todo el territorio santafesino. El proyecto fue ingresado en la sesión del jueves 10 de septiembre y girado a comisión para su análisis.

El planteo del Ejecutivo parte de una premisa concreta: ante un evento climático severo, los tiempos administrativos habituales pueden resultar insuficientes. Por eso, la intención es contar de antemano con instrumentos jurídicos, presupuestarios y operativos que permitan intervenir con mayor rapidez.

Un escenario climático que obliga a mirar más allá de los próximos meses

La iniciativa municipal toma como referencia el comportamiento esperado del fenómeno El Niño durante el período 2026-2027.

De acuerdo con un informe semestral elaborado por el Centro Meteorológico y Climático Santa Fe (CMMC SAT), el escenario comenzaría a modificarse en noviembre, cuando el Atlántico vuelva a calentarse y disminuya ese efecto amortiguador. Para ese mes se anticipan excesos leves de precipitaciones en buena parte de la provincia, mientras que el cambio más marcado se produciría desde diciembre, con un escenario de lluvias superiores a lo normal que podría extenderse hasta marzo.

En ese contexto, la estrategia planteada por el Ejecutivo local busca no esperar a que la emergencia se produzca para comenzar a tomar decisiones.

Más herramientas para intervenir sobre el sistema hídrico

El proyecto contempla facultades para que el Municipio pueda adquirir, alquilar o reparar maquinaria, vehículos, equipos e insumos necesarios para el mantenimiento de la red de drenajes pluviales y la prestación de servicios esenciales.

También se busca garantizar la disponibilidad de equipamiento para los distintos organismos municipales que intervienen frente a una emergencia, entre ellos el Centro de Emergencia y Monitoreo, la Guardia Urbana Sunchalense, Seguridad Vial y Protección Civil.

Otro de los aspectos centrales está relacionado con la posibilidad de ejecutar obras hídricas de carácter urgente, incluyendo canalizaciones, correcciones de escurrimientos, retardadores, defensas temporales y tareas de saneamiento.

La propuesta incorpora además medidas preventivas sobre árboles, troncos u otras estructuras ubicadas en espacios públicos que puedan convertirse en un riesgo ante tormentas de elevada intensidad.

El objetivo es que el Municipio pueda actuar antes de que el problema se transforme en una emergencia de mayores dimensiones.

Un fondo específico

Uno de los capítulos de mayor impacto económico es la creación del Fondo de Prevención y Mitigación de Emergencia Hídrica (F.E.H.).

De acuerdo con el proyecto, este fondo tendrá una afectación específica y deberá utilizarse exclusivamente para acciones vinculadas con la prevención, mitigación y atención de la emergencia hídrica.

Podrá integrarse con aportes municipales, recursos extraordinarios provenientes de los gobiernos provincial y nacional y otras fuentes contempladas en la iniciativa.

Pero además, el Ejecutivo propone incorporar una suma adicional equivalente al 10% del importe de la Tasa General de Inmuebles Urbanos correspondiente a los períodos comprendidos entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

El punto introduce uno de los principales debates que deberá afrontar el Concejo Municipal, ya que implica establecer durante seis meses un recurso adicional destinado específicamente a financiar las acciones previstas dentro del régimen de emergencia. La propuesta establece que esos fondos no podrán utilizarse para gastos corrientes ajenos a la emergencia hídrica.

Contrataciones más rápidas, pero con rendición de cuentas

Otro de los objetivos del proyecto es reducir los tiempos que demanda la administración pública cuando se necesita responder rápidamente.

Para ello, se propone establecer un régimen especial para la contratación de bienes, obras y servicios relacionados directamente con la emergencia.

La particularidad es que la mayor rapidez administrativa no supone, según la iniciativa, eliminar los mecanismos de control. El proyecto mantiene los principios de transparencia, razonabilidad, publicidad y concurrencia de oferentes.

Además, establece que el Departamento Ejecutivo deberá presentar posteriormente ante el Concejo Municipal un informe analítico de las contrataciones realizadas, los fondos ejecutados y las modificaciones presupuestarias efectuadas en el marco del régimen.

De esta manera, la propuesta intenta combinar dos necesidades que suelen entrar en tensión durante una emergencia: la posibilidad de actuar con rapidez y la obligación de controlar el uso de los recursos públicos.

La posibilidad de intervenir sobre inmuebles

El proyecto también contempla una herramienta vinculada con situaciones en las que una propiedad privada pueda representar un obstáculo para eliminar un riesgo hídrico.

Cuando resulte indispensable intervenir sobre un inmueble y no exista consentimiento del propietario, el Municipio podrá solicitar ante la Justicia las autorizaciones necesarias para el ingreso, paso u ocupación temporal.

La disposición apunta a evitar que una situación dominial o la imposibilidad de acceder a determinado sector impida ejecutar una intervención considerada necesaria para reducir un riesgo hídrico.

Una emergencia que también requiere participación comunitaria

La propuesta no limita la respuesta al ámbito municipal. También contempla la posibilidad de celebrar convenios con instituciones deportivas, vecinales, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, colegios profesionales y otras entidades.

El objetivo es disponer de espacios que puedan ser utilizados como albergues temporales, lugares de almacenamiento de insumos o centros de apoyo logístico ante una eventual evacuación.

La mirada, en este sentido, excede la obra pública y apunta a establecer una red de cooperación que permita responder frente a una contingencia que eventualmente pueda superar la capacidad operativa habitual del Municipio.