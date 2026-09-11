El Ejecutivo solicitó una actualización del 13% de los tributos municipales para el último trimestre del año

El Departamento Ejecutivo Municipal elevó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza mediante el cual propone actualizar, a partir del 1 de octubre de 2026, el valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), que pasaría de los actuales $190 a $215,13.

La iniciativa se fundamenta en el mecanismo de actualización previsto por la Ordenanza N.º 2139/2011, que establece un coeficiente compuesto por la variación de las remuneraciones municipales, el precio del gasoil y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nivel general del IPEC.

El proyecto fue remitido al Concejo Municipal para su consideración y deberá ahora ser analizado por los ediles.

Un incremento del 13,2284%

De acuerdo con el informe técnico que acompaña el proyecto, la aplicación de las variables previstas en la normativa arroja una variación ponderada total del 13,2284%.

El cálculo contempla tres componentes:

Remuneraciones municipales: Con una incidencia del 60%, registraron una variación del 20,5484%, lo que representa una incidencia ponderada del 12,3290%.

Gasoil grado 2: Con una incidencia del 30%, tuvo una variación del 1,2000%, aportando un 0,3600%.

IPC IPEC: Con una incidencia del 10%, registra una variación acumulada del 5,3940%, con una incidencia ponderada del 0,5394%.

Con estos valores, el informe técnico determina que la aplicación del coeficiente sobre los $190 vigentes da como resultado $215,1340, que se redondea a $215,13.

El IPC de agosto, el dato pendiente de verificación

El propio informe técnico incorpora una observación respecto del componente correspondiente al IPC. Según se detalla, al momento de su elaboración el IPEC había publicado información hasta julio de 2026, por lo que para agosto se utilizó una variación estimada del 1,7%.

Por este motivo, el documento aclara que el valor de $215,13 debe considerarse preliminar hasta completar la verificación del dato oficial de agosto.

Juan Astor: "El desafío es que la brecha no se agrande más"

En la última sesión ordinaria del Concejo Municipal desarrollada este jueves 10, el concejal oficialista Juan Astor fundamentó el proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo y en el cierre de su alocución manifestó: "Un dato no menor que debo mencionar y, bueno, quizá puede molestar, pero es parte de la realidad y es inocultable. El valor técnico nominal de UCM, si se toma la fórmula polinómica del inicio de su entrada en vigencia en 2011, debería estar en 398 pesos. Esto lo menciono porque el sistema UCM cumplió 15 años y tiene una buena trazabilidad y cualquier decisión de pisarla o desactualizarla queda registrada y en evidencia. Así para adelante o para atrás podemos ver y poder medir en qué periodo estuvo más desactualizada, en qué periodo estuvo más actualizada o más cercana a la realidad nominal, la UCM real. Vuelvo a destacar que el primero de enero esa brecha no se agrandó y el desafío es que no se agrande más. ¿Y por qué? Acá me parece que no importa si el Intendente o el Concejal es fulano, mengano o sultano. Corresponde hacerlo porque la norma lo establece. Y la experiencia mostró que las cosas salen mal cuando se pisa o se desactualiza un valor de incidencia importante, sobre todo para las prestaciones de servicios".