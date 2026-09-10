El Municipio formaliza la baja de la pavimentación de calle Balbín y propone devolver el dinero a los frentistas

El Ejecutivo Municipal elevó al Concejo Municipal un proyecto de Ordenanza mediante el cual busca formalizar la baja técnica y administrativa de las obras de pavimentación previstas para calle Balbín, en el marco de las Ordenanzas N° 3062/2022 y N° 3073/2022.

La iniciativa establece además un mecanismo para devolver a los frentistas el 100% de los montos efectivamente abonados, con los intereses correspondientes.

Desde el Municipio aclararon que la decisión de no continuar con la pavimentación de calle Balbín fue adoptada durante 2024 y que desde entonces fue comunicada a los vecinos y a los medios de comunicación. En ese marco, también se realizaron reuniones con los frentistas para explicar la situación y los motivos que llevaron a desistir de la continuidad de la obra.

Por lo tanto, el proyecto que ahora deberá analizar el Concejo Municipal no representa una nueva definición sobre la ejecución de la obra, sino la formalización administrativa de una decisión tomada en 2024.

Lo que permanecía pendiente era establecer el mecanismo administrativo y presupuestario que permitiera reintegrar los recursos que habían sido abonados por los vecinos durante la gestión anterior.

El problema técnico detrás de la decisión

La determinación de no continuar con la pavimentación estuvo vinculada a cuestiones de infraestructura que, según el Municipio, debían resolverse previamente.

Un informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos señala que parte de la traza de calle Balbín no cuenta con red cloacal y que la presencia de importantes desagües pluviales impide ejecutar esa infraestructura por vereda. Por ese motivo, la instalación de la red cloacal debería realizarse por la calzada.

La situación planteaba un inconveniente concreto: avanzar primero con el pavimento implicaría posteriormente tener que romperlo para ejecutar las obras de infraestructura.

Desde el Ejecutivo sostienen que esa secuencia generaría pérdida de la inversión realizada, mayores costos a futuro y una reducción de la vida útil del pavimento.

La alternativa planteada es, por lo tanto, ejecutar primero las obras de infraestructura necesarias, resolver la problemática hídrica del sector y posteriormente avanzar con el pavimento definitivo.

Una obra anunciada y licitada durante 2022

El proyecto elevado al Concejo también permite reconstruir los antecedentes de la obra.

En octubre de 2022, durante la gestión del entonces intendente Gonzalo Toselli, el Concejo Municipal sancionó la Ordenanza N° 3062, mediante la cual se declaró de utilidad pública la pavimentación de calle Balbín, entre J. J. Paso y Grierson.

En aquel momento, la obra tenía un presupuesto de $39.608.000, a valores de octubre de 2022, y contemplaba la ejecución de 620 metros de pavimento rígido.

Ese mismo año, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe había anunciado un aporte superior a los $61 millones para la pavimentación de diez cuadras de calle Balbín. El convenio entre la Provincia y la Municipalidad de Sunchales fue firmado el 31 de octubre de 2022, durante la gestión de Toselli.

En diciembre de ese año se firmó el contrato con la empresa Horizonte SRL y el 20 de diciembre comenzaron los trabajos sobre la arteria.

Ya en enero de 2023, Toselli destacó públicamente la pavimentación de Balbín entre las obras viales desarrolladas durante su gestión.

Sin embargo, mientras la obra era presentada como parte de los avances de infraestructura, la situación de la red cloacal y los desagües del sector continuaba pendiente.

Calle Ricardo Balbín

El pedido para resolver cloacas y desagües ya estaba planteado

Un antecedente que aparece en la reconstrucción realizada por el Ejecutivo corresponde al 23 de noviembre de 2023.

En esa fecha ingresó al Concejo Municipal una Minuta de Comunicación presentada por la entonces concejala Andrea Ochat, mediante la cual se solicitaba al Departamento Ejecutivo el proyecto técnico para resolver los sistemas de desagües y la red cloacal del sector beneficiado con el pavimento de calle Balbín.

El planteo se produjo pocas semanas antes del cambio de gobierno, cuando Pablo Pinotti asumió la Intendencia el 10 de diciembre de 2023.

Para la actual gestión, este antecedente demuestra que la necesidad de resolver las obras de infraestructura vinculadas con las cloacas y los desagües ya había sido advertida antes del inicio de la actual administración.

En 2024 se decidió no continuar con la pavimentación

Durante 2024, el Municipio decidió no continuar con la obra de pavimentación en las condiciones en las que se encontraba planteada.

La definición fue comunicada a los vecinos y posteriormente explicada en reuniones con los frentistas. Paralelamente, el Municipio comenzó a trabajar sobre los proyectos necesarios para resolver previamente las cuestiones estructurales del sector.

Según se informó, actualmente el relevamiento topográfico de calle Balbín se encuentra terminado y también está elaborado el proyecto de desagüe hídrico, que contempla una intervención integral sobre la calle.

A esto se suma el proyecto de cloacas para el sector, que también se encuentra terminado.

De esta manera, la actual situación cuenta con proyectos técnicos definidos para ejecutar las obras que deberían anteceder a la pavimentación.

El próximo paso será gestionar los recursos necesarios y concretar las obras de cloacas y solución hídrica.

Cómo será la devolución a los vecinos

Uno de los puntos centrales del proyecto enviado al Concejo es el reintegro de los fondos abonados por los frentistas.

En el tramo comprendido entre Grierson y Vera Peñaloza, donde no existe avance de obra, se propone devolver el 100% de lo recaudado a cada contribuyente.

En tanto, en el tramo comprendido entre J. J. Paso y Grierson, se plantea devolver el 100% de lo abonado correspondiente a los 208 metros que quedaron sin ejecutar.

Los 412 metros que ya fueron realizados quedan fuera del padrón de devolución.

Además, el proyecto contempla que sobre los montos a reintegrar se calculen los intereses correspondientes hasta el momento efectivo de la devolución.

De esta manera, la iniciativa procura cerrar la situación administrativa de una obra cuya continuidad fue descartada y, al mismo tiempo, establecer formalmente el mecanismo para restituir los recursos a los vecinos.

La obra deberá seguir otra secuencia

La situación de calle Balbín queda ahora sujeta a una nueva planificación de infraestructura.

La definición adoptada por el Municipio es resolver primero las cloacas y la problemática hídrica, y recién después avanzar con la pavimentación definitiva.

El Ejecutivo sostiene que continuar con el esquema anterior implicaría correr el riesgo de pavimentar una calle que luego debería ser intervenida nuevamente para instalar servicios esenciales.

Con el proyecto elevado al Concejo, la gestión municipal busca formalizar administrativamente la baja de las obras previstas en las ordenanzas de 2022 y avanzar con el reintegro de los fondos correspondientes a los contribuyentes.

La pavimentación de Balbín, de concretarse en el futuro, quedaría así vinculada a una intervención integral que contemple previamente las necesidades de infraestructura del sector.

La cuestión que ahora deberá resolver el Concejo Municipal será la aprobación de la baja y del mecanismo de devolución propuesto por el Ejecutivo.

FUENTE: Municipalidad de Sunchales