Pullaro y Pinotti recorrieron las obras terminadas en la Escuela "Florentino Ameghino", a más de un año del socavón que conmocionó a la comunidad

La coordinadora pedagógica María Alejandra Mambretti, la delegada regional María Laura López, y las vicedirectoras Delfina Rambaudi, y Verónica Martínez, acompañaron en la recorrida al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Pinotti.

La Escuela N° 379 "Florentino Ameghino" volvió a ser escenario este viernes de una recorrida que, por el contexto, tuvo un significado especial para la comunidad educativa. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, visitaron el establecimiento educativo para recorrer las obras de infraestructura finalizadas y que permitieron recuperar y mejorar distintos sectores del histórico edificio.

El 25 de febrero de 2025, el piso de un sector del aula “Manuel Belgrano” cedió de manera repentina y generó un socavón de más de un metro de profundidad. El episodio provocó momentos de gran nerviosismo, ya que alumnos y adultos que se encontraban en el lugar quedaron afectados por el hundimiento. Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia debieron intervenir y las clases fueron suspendidas mientras se realizaban las inspecciones correspondientes.

Aquel episodio no quedó limitado a la reparación del sector afectado. Con el correr de los meses, el diagnóstico permitió advertir la necesidad de avanzar sobre distintos aspectos de la infraestructura del establecimiento y convertir la emergencia en una intervención más amplia.

De la emergencia a una obra integral

En diciembre de 2025, el Municipio había anunciado que avanzaría con un programa de obras para la institución, a partir de un aporte provincial cercano a los $170 millones. El proyecto contemplaba la finalización de las aulas, la construcción de una nueva cocina y la incorporación de un taller en el sector donde funcionaba el invernadero. El objetivo planteado era que la escuela pudiera iniciar el ciclo lectivo 2026 con una infraestructura adecuada y segura.

El proceso demandó la articulación entre el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Sunchales, las autoridades escolares y la Asociación Cooperadora. En ese camino también tuvo un papel destacado la empresa Cabrera Construcciones, particularmente durante las primeras intervenciones que fueron necesarias tras el hundimiento.

Con ese recorrido como antecedente, la presencia de Pullaro y Pinotti en la escuela adquiere otra dimensión: no se trató solamente de una visita para observar una obra terminada, sino de volver al lugar donde poco más de un año atrás se había producido una situación que generó preocupación en toda la ciudad.

Pullaro y Pinotti, junto a la comunidad educativa

El gobernador y el intendente fueron recibidos por las vicedirectoras Delfina Rambaudi, del turno mañana, y Verónica Martínez, del turno tarde, junto al presidente de la Asociación Cooperadora, Marcelo Michelini, y representantes de la comunidad educativa.

Durante la recorrida observaron los trabajos concretados y compartieron con los integrantes de la institución el cierre de un proceso que comenzó con una emergencia y terminó ampliándose hacia una intervención sobre diferentes espacios del edificio.

“Es una enorme satisfacción estar hoy acá y poder recorrer una obra terminada. Hace poco más de un año enfrentamos una situación muy preocupante y asumimos el compromiso de encontrar una solución. Hoy estamos viendo el resultado de ese trabajo”, sostuvo Pinotti.

El intendente puso especial énfasis en el acompañamiento recibido por parte del Gobierno provincial y destacó la decisión de Pullaro de involucrarse en la resolución de la problemática de la institución.

“Quiero destacar la decisión del gobernador de acompañar a Sunchales y, particularmente, a esta comunidad educativa. Cuando Provincia y Municipio trabajan juntos, cuando hay decisión y compromiso, podemos transformar una situación crítica en una solución concreta. Eso es lo que hoy estamos viendo en la Florentino Ameghino”, afirmó.

“También queremos agradecer y reconocer a la Cooperadora, que estuvo presente acompañando a la escuela en todo momento, y a Cabrera Construcciones, por la predisposición y la responsabilidad con la que actuaron cuando hubo que responder rápidamente ante una situación crítica”, señaló.

De esta manera, la recorrida de Pullaro y Pinotti marcó el cierre de una etapa para una institución que, tras atravesar uno de los episodios más delicados de su historia reciente, hoy vuelve a mostrar sus espacios recuperados y mejorados.