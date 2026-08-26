Por la negativa de la oposición en el 2025, a Sunchales le costaría el doble la obra de pavimentación en calle Falucho

Sunchales ya podría tener pavimentada la calle Falucho, en el tramo comprendido entre las calles Maretto y Rafaela, con solo poner 5 millones de pesos, un monto ínfimo si se considera que la obra, el año pasado, demandaba una inversión de $297.508.127. Pero no pudo ser porque las concejales no oficialistas Carolina Giusti y Laura Balduino propusieron que los fondos de Obras Menores 2025 sean destinados a los caminos rurales. Finalmente, en conjunto con los ediles Santiago Dobler y Pablo Ghiano, aprobaron un proyecto salomónico donde repartieron la mitad de los recursos para Falucho (el resto debía obtenerse por contribución de mejoras) y la otra mitad para los caminos rurales aunque no se especificaba donde debían hacerse las intervenciones. Posteriormente, se conocería que el monto destinado a caminos rurales permitiría el mejoramiento y estabilizado de los suelos de tan solo 3 kilómetros.

Fue curioso el resultado final que terminó definiendo una oposición inflexible que detentaba la mayoría en la Legislatura local y rara vez le daba la razón al oficialismo. Da la sensación de que los 4 concejales no quisieron pagar el costo político de rechazar un proyecto del Ejecutivo que atacaba una problemática compleja como es el déficit de pavimento en la ciudad, generando la movilización de los vecinos del sector. Y prefirió partir los fondos para no quedar expuesto pero tampoco dar el brazo a torcer, presentando una alternativa que en el caso de calle Falucho, lo tornaba muy complejo de concretar.

Aún más asombroso fue que los 4 concejales no protestaron ante el veto posterior del intendente Pablo Pinotti. Habitualmente esta oposición rechazó casi todos los vetos interpuesto por el mandatario sunchalense, incluso rezongando porque Pinotti no respetaba al Poder Legislativo. Sin embargo, en esta ocasión, atravesaron las 5 sesiones en silencio, plazo donde podían discutir la decisión del Intendente, y el veto quedó firme. ¿Una postura autoimpuesta al observar que el desenlace no tuvo repercusiones positivas en la comunidad?

Hace un par de semanas atrás, el Ejecutivo volvió a la carga con el proyecto de pavimentación de calle Falucho pero hay un dato que no es menor: la obra cuesta el doble $597.767.908. Y el Fondo de Obras Menores 2025 se mantiene inalterable: $292.578.500. Por lo tanto, ahora la diferencia se ha ensanchado a más de 300 millones de pesos ante los 5 millones que debía oblarse el año pasado. Una decisión política desacertada de 4 concejales que le cuesta mucho dinero a los sunchalenses, además del perjuicio en la infraestructura urbana que le ocasionó esta postergación.

Esta es una breve crónica de una saga de marchas y contramarchas de un proyecto que probablemente volverá a estar en debate en la sesión ordinaria del Concejo Municipal que se desarrollará este jueves 27 de agosto:

El proyecto que destinaba los fondos a los caminos rurales

En la sesión ordinaria del Concejo Municipal desarrollada el 5 de junio del año pasado, sorpresivamente (ya que habitualmente esas iniciativas las presenta el Departamento Ejecutivo), las ediles no oficialistas Carolina Giusti y Laura Balduino presentaron un proyecto para afectar el monto total del Fondo de Obras Menores 2025 al mejoramiento y estabilizado de suelos en caminos rurales.

En la fundamentación, Giusti sostiene la necesidad de continuar y reforzar el mantenimiento de los caminos rurales del Distrito Sunchales, ante el deterioro de la situación del Programa Caminos de la Ruralidad, cuyos recursos provinciales dejaron de llegar con la misma intensidad.

Los principales argumentos son:

Existe una demanda concreta de los productores rurales para mejorar los caminos.

para mejorar los caminos. El Programa Caminos de la Ruralidad habría reducido o cesado el envío de recursos , situación que también fue reconocida por el intendente.

, situación que también fue reconocida por el intendente. Funcionarios municipales señalaron que los recursos disponibles son limitados e insuficientes, por lo que se considera conveniente aprovechar el Fondo de Obras Menores para este objetivo.

Lo extraño es que la concejal de "Juntos por el Cambio" devenido en "La Libertad Avanza" afirmó en su alocución que el Concejo no había recibido otro proyecto con destino alternativo para esos fondos y que debía ser aprobado con rapidez porque el trámite ante la Provincia para su autorización requiere tiempo administrativo.

En realidad, el plazo de presentación no estaba vencido y el Ejecutivo evaluaba donde iba a destinar esos fondos con una propuesta que debe contemplar un proyecto técnico para ser presentado ante la Provincia, cumpliendo los requisitos de la Ley 12.385. En el proyecto de Giusti - Balduino, el proyecto técnico para los caminos rurales brillaba por su ausencia, como así diagnósticos, relevamientos, estudios o criterios de priorización que permitan determinar qué obras deberían ejecutarse. Concretamente destinaba los fondos para los caminos rurales pero le ordenaba al Ejecutivo el desarrollo del proyecto técnico a través de la Secretaría de Gestión Ambiental y Territorial. ¿Una iniciativa floja de papeles que perseguía réditos políticos, exhibiendo a un Ejecutivo perezoso y falto de gestión?

La primera propuesta del oficialismo para pavimentar calle Falucho

En la sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2025, el Ejecutivo presenta el proyecto de Ordenanza para asignar la totalidad de la partida asignada al Fondo de Obras Menores año 2025 a la realización del proyecto de Pavimentación de calle Falucho, entre Maretto y Rafaela.

En esa ocasión, la concejal oficialista Brenda Torriri argumenta que la obra constituye una inversión estratégica en infraestructura urbana, destinada a mejorar la movilidad, el saneamiento y el acceso a servicios esenciales, utilizando recursos provinciales que no generan una deuda para el Municipio.

Los números estaban claros. El gasto total de la pavimentación era de $297.508.127 y el Fondo de Obras Menores 2025 entrega $292.578.500. La diferencia era mínima.

Según la fundamentación de Brenda Torriri, la pavimentación permitiría:

Mejorar la accesibilidad y conectividad vial del sector.

Facilitar la circulación vehicular y peatonal y mejorar la seguridad.

Reducir los costos de mantenimiento de la calzada y el desgaste de los vehículos.

Eliminar problemas asociados al ripio, como polvo, barro y dificultades de tránsito durante las lluvias.

Mejorar el acceso al Centro de Salud del barrio Colón, especialmente para ambulancias, pacientes y personal sanitario.

Abordar conjuntamente los problemas de desagües pluviales existentes en el sector.

La primera ordenanza que fue derogada

En la sesión ordinaria del 25 de septiembre de 2025, la oposición presenta una iniciativa ampliada al proyecto de ordenanza de Giusti - Balduino. En esta ocasión, luego de las conversaciones en comisión, el despacho modificó la propuesta y estableció una distribución del 50% para caminos rurales y el otro 50% para la Red de Vías Seguras para Ciclistas.

La edil Laura Balduino explicó que la modificación de incorporar el 50% del Fondo a vías seguras para ciclistas se definió porque existe una obligación municipal pendiente de cumplir y que la infraestructura ciclista constituye una cuestión de seguridad vial.

El concejal Juan Astor (Ahora Sunchales), cuestionaría fundamentalmente la metodología utilizada, ya que el procedimiento habitual debería ser el inverso:

Ejecutivo elabora el proyecto → Concejo analiza y aprueba → Se presenta ante la Provincia.

También señaló que el despacho opositor no poseía proyectos técnicos concretos, sino que ordenaba al Ejecutivo elaborar posteriormente dos proyectos determinados por el Concejo.

Finalmente, el intendente Pinotti vetó la ordenanza en su totalidad, fue rechazado por la oposición pero la normativa terminaría siendo derogada en un debate posterior porque se aprobó otra iniciativa ¿superadora?.

El proyecto salomónico que aprobó la oposición

En la sesión ordinaria del 6 de noviembre del año pasado, los concejales oficialistas Juan Astor y Brenda Torriri propusieron debatir la propuesta presentada por el Ejecutivo que contemplaba la pavimentación de calle Falucho.

El debate tuvo dos mociones:

El bloque Ahora Sunchales propuso mantener el proyecto original del Ejecutivo y destinar la totalidad de los $292.578.500 del Fondo de Obras Menores a la pavimentación de calle Falucho , entre Maretto y Rafaela.

mantener el proyecto original del Ejecutivo y destinar , entre Maretto y Rafaela. La o posición representada por Giusti, Balduino, Ghiano y Dobler sorprendió al presentar un proyecto alternativo donde dividía los recursos en partes iguales: 50% para la pavimentación de Falucho y 50% para el mejoramiento y estabilizado de suelos en caminos rurales.

La propuesta opositora fue presentada como una alternativa para atender simultáneamente dos necesidades de la ciudad. Sus impulsores sostuvieron que:

La pavimentación de Falucho es necesaria, pero el 50% del Fondo podría utilizarse como parte del financiamiento y complementarse posteriormente con Contribución de Mejoras .

. El otro 50% permitiría atender el deterioro de los caminos rurales, considerado un problema que afecta no solamente a los productores sino también a trabajadores, familias y estudiantes rurales.

En su fundamentación, el edil Santiago Dobler defendió las facultades del Concejo para autorizar o no autorizar y definir inversiones, cuestionando que el Ejecutivo pretenda que el Legislativo simplemente ratifique su proyecto. También cuestionó la equidad de financiar íntegramente con recursos públicos el pavimento de Falucho mientras otros vecinos han afrontado obras mediante Contribución de Mejoras.

Los concejales Brenda Torriri y Juan Ignacio Astor rechazaron la propuesta opositora principalmente por razones técnicas y procedimentales. Sostuvieron que la propuesta del Ejecutivo era el único que contaba con proyecto técnico completo y estaba en condiciones de ser presentado ante la Provincia, cumpliendo los requisitos de la Ley 12.385. En cambio, señalaron que la iniciativa opositora solamente ordenaba al Ejecutivo elaborar futuros proyectos, sin contar con documentación técnica concreta.

Astor también cuestionó especialmente el sistema de "Contribución por Mejoras" para financiar obras, por considerar que ese mecanismo tuvo malos resultados en experiencias anteriores en dicho sector.

Finalmente, el despacho opositor que proponía dividir el Fondo entre Falucho y caminos rurales fue aprobado por 4 votos contra 2.

Posteriormente, el Decreto Nº 3540/2025 del intendente Pinotti vetó la ordenanza completa y propuso un nuevo texto en reemplazo de la ordenanza observada.

El Ejecutivo argumentó que:

Falucho cuenta con un proyecto técnico completo y es considerada una obra prioritaria por su importancia para el acceso al Centro de Salud N.º 3 y otros servicios.

y es considerada una obra prioritaria por su importancia para el acceso al Centro de Salud N.º 3 y otros servicios. Los caminos rurales no cuentan con un proyecto técnico ni criterios de priorización definidos .

. Los aproximadamente $146 millones destinados a caminos permitirían intervenir apenas unos tres kilómetros, con un impacto limitado.

destinados a caminos permitirían intervenir apenas unos tres kilómetros, con un impacto limitado. Las obras rurales estructurales deberían canalizarse mediante el programa provincial Caminos de la Ruralidad .

. El Concejo, al imponer el destino para caminos rurales, habría invadido competencias propias del Departamento Ejecutivo.

El veto no fue rechazado por la oposición y quedó firme. Dicha ordenanza no está vigente.

AUTOR: JORGE TRIBOULEY