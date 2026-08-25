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Tarjeta de crédito: El Banco de Santa Fe anunció que no cobrará intereses a quienes tengan el vencimiento antes de percibir los salarios

Luego de la polémica y el malestar de los usuarios, la entidad financiera aclaró qué pasará con los vencimientos de las tarjeta de crédito y los intereses.
EconomíaHace 19 horas Banco de Santa Fe

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Durante el fin de semana los usuarios del  Banco de Santa Fe alertaron con sorpresa sobre el adelantamiento de la fecha del vencimiento de la tarjeta de crédito y la preocupación por el correspondiente cobro de interés.

Ante esta situación, desde la entidad bancaria explicaron la situación y llevaron tranquilidad.

Desde el Banco Santa Fe aclararon que, como ocurre habitualmente, las próximas fechas de vencimiento serán adecuadas al cronograma de pagos de la Administración Pública como es habitual.

La situación generó tanta preocupación que incluso desde el Gobierno Provincial se entablaron comunicaciones durante el fin de semana y pidió al Banco que revise y modifique la decisión.

Banco Santa Fe: vencimientos y fechas de cobro

Al mismo tiempo desde el Banco Santa Fe indicaron que no cobrará intereses a quienes tengan el vencimiento de su tarjeta de crédito antes de percibir sus haberes. De esta manera, quienes no puedan cancelar la deuda de la Tarjeta por no haber cobrado el salario no tendrán un costo financiero extra.

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