El Travel Sale 2026 ya tiene fecha confirmada y volverá a reunir a las principales agencias de turismo del país con una semana de promociones especiales para quienes quieran planificar sus próximas vacaciones. La 12° edición se desarrollará del lunes 24 al domingo 30 de agosto y promete descuentos, financiación en cuotas y beneficios para viajar tanto por Argentina como al exterior.

Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), el evento contará con la participación de más de un centenar de agencias que ofrecerán rebajas en distintos productos turísticos. Entre las promociones se esperan descuentos de hasta el 50%, además de planes de pago en cuotas y ofertas por tiempo limitado .

Según anticiparon desde la organización, durante esos siete días habrá promociones en vuelos nacionales e internacionales, hoteles, paquetes turísticos, excursiones, alquiler de autos, cruceros, asistencia al viajero y otras experiencias vinculadas al turismo. El objetivo es incentivar la compra anticipada de viajes para los próximos meses.

Qué promociones habrá durante el Travel Sale 2026

Uno de los principales atractivos volverá a ser la financiación. Especialistas del sector sostienen que la posibilidad de pagar un viaje en varias cuotas puede representar una diferencia tan importante como el descuento aplicado sobre la tarifa.

Además, los paquetes turísticos seguirán ganando protagonismo porque permiten conocer de antemano el costo total del viaje. En muchos casos incluyen vuelo, alojamiento y otros servicios por un precio más conveniente que contratarlos por separado.

Entre las ofertas que podrán encontrarse durante el Travel Sale 2026 se destacan :

Pasajes aéreos nacionales e internacionales.

Hoteles y alojamientos.

Paquetes turísticos.

Excursiones y actividades.

Cruceros.

Alquiler de autos.

Asistencia al viajero.

Promociones con cuotas sin interés o financiación especial.

Claves para conseguir las mejores ofertas

Los especialistas recomiendan no esperar al inicio del evento para comenzar a buscar precios. Comparar valores en los días previos permitirá saber si el descuento anunciado representa un ahorro real.

También aconsejan definir con anticipación el destino, el presupuesto y las fechas posibles para viajar. Quienes tengan flexibilidad para modificar algunos días de salida o elegir destinos alternativos suelen encontrar las promociones más convenientes.

Otro punto importante es revisar antes del inicio del Travel Sale el límite disponible de las tarjetas de crédito y las condiciones de financiación ofrecidas por cada banco, ya que muchas promociones tienen cupos limitados o son exclusivas para determinados medios de pago.

Finalmente, conviene seguir las publicaciones del sitio oficial del evento y de las agencias participantes, ya que algunas ofertas aparecen por pocas horas o cuentan con stock reducido.

Sorteos antes del comienzo del evento

Como anticipo del Travel Sale 2026, la organización lanzó una serie de sorteos con más de 35 experiencias turísticas entre escapadas, estadías, paquetes, vouchers, gift cards y asistencia al viajero para destinos de Argentina y la región.

La inscripción estará disponible hasta el jueves 20 de agosto a las 18, a través de la cuenta oficial de Instagram del evento. Los organizadores recomiendan registrarse con anticipación para no perder la posibilidad de participar.

Agencia NA