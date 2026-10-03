Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros: “Pocos lugares como Sunchales demuestran lo que puede hacer una sociedad cuando hay esfuerzo y pasión colectiva”

En el marco de la celebración por los 80 años del Grupo Sancor Seguros, el CEO de la organización, Alejandro Simón, tomó la palabra esta noche ante unas 7.000 personas que participan del acto central que se desarrolla en Sunchales, ciudad donde nació la empresa y que hoy vuelve a ser escenario de una celebración histórica.

Simón comenzó agradeciendo la presencia de la comunidad, asociados, delegados, productores asesores de seguros y, especialmente, de los más de 1.500 empleados que participan del encuentro junto a sus acompañantes.

“Esto es el fruto del trabajo de todos ustedes, es una construcción colectiva”, sostuvo, reivindicando también a quienes formaron parte de la historia de la organización y ya no están físicamente presentes.

“Su presencia y su huella está impresa en cada una de las partes y de los valores con los cuales transita día a día nuestra organización”, expresó.

Sunchales, el punto de partida

El CEO remarcó que el cierre del año aniversario debía concretarse necesariamente en Sunchales, la ciudad que vio nacer al Grupo Sancor Seguros y que, según sus palabras, seguirá acompañando su desarrollo durante las próximas décadas.

“Tenía que culminarlo con este acto central aquí en nuestra querida ciudad de Sunchales que nos ha visto nacer, que nos ha visto desarrollarnos y que nos va a ver, por supuesto, desarrollarnos y seguir creciendo durante 80 años y muchos más años en el futuro”, afirmó.

En ese sentido, planteó una concepción de la organización como una construcción que trasciende a las personas que circunstancialmente la integran. “Las personas somos eslabones de una cadena infinita. La cadena es justamente la organización, la institución, nuestro trabajo”, señaló.

Y agregó que el desafío consiste en lograr que esa “cadena” sea cada vez más fuerte para contribuir al desarrollo de las futuras generaciones y de las comunidades y territorios donde el Grupo desarrolla sus actividades.

Simón también puso en valor el recorrido histórico de Sunchales, desde sus orígenes hasta convertirse en el lugar de nacimiento de una organización de alcance nacional e internacional. “Pocos lugares como Sunchales pueden demostrar lo que puede hacer una sociedad cuando hay esfuerzo, cuando hay trabajo, cuando hay pasión colectiva”, sostuvo.

De las calles de tierra a un grupo de alcance internacional

En su discurso, el CEO recordó los orígenes de Sancor Seguros, cuando la ciudad todavía tenía calles de tierra y estaba conformada por comunidades de inmigrantes que habían llegado desde distintos lugares del mundo. Según relató, aquellos pioneros llegaron escapando de situaciones de miseria, guerras y persecuciones, con la expectativa de construir un futuro de paz para sus hijos.

En ese contexto surgió el proyecto de crear una aseguradora en una ciudad pequeña y en pleno crecimiento. “Ese sueño fue una epopeya que luego de 80 años se transformó en lo que hoy es el Grupo Sancor Seguros”, afirmó.

Simón repasó además la actualidad del Grupo, destacando la dimensión que alcanzó la organización a través de sus distintas unidades de negocio y proyectos, con presencia en cuatro países y actividades vinculadas al seguro, la salud, el sistema financiero, riesgos del trabajo, innovación y educación.

También destacó el desarrollo de iniciativas vinculadas con el emprendedurismo y la tecnología, además de la presencia educativa en Sunchales a través de la escuela secundaria y el centro universitario ICES.

Un mundo atravesado por grandes transformaciones

La segunda parte del discurso estuvo marcada por una mirada hacia el futuro y por los desafíos que, según Simón, deberá afrontar la sociedad durante las próximas décadas.

El CEO describió un escenario caracterizado por profundos cambios tecnológicos, una creciente fragmentación social, transformaciones demográficas y los efectos del cambio climático. “Vivimos en un mundo muy complejo, con muchos cambios, con una revolución tecnológica que hace posible cosas que hace apenas cinco años hubieran parecido imposibles”, sostuvo.

Al mismo tiempo, señaló como problemática la creciente polarización social y cuestionó el funcionamiento de las redes sociales, al considerar que muchas veces “premian la división antes que la verdad”.

También hizo referencia al cambio climático y a la necesidad de adaptarse a un escenario que, según planteó, ya no se limita a la discusión sobre cómo detener el calentamiento global.

A esto sumó el aumento de la expectativa de vida y el desafío de lograr que esa mayor longevidad esté acompañada por una mejor calidad de vida. “Ya no hablamos de detener el calentamiento y los daños a nuestra aldea global, sino de adaptarnos a la misma”, expresó.

El rol del seguro frente a los nuevos desafíos

Para Simón, este escenario abre un campo de acción significativo para el sector asegurador.

Mencionó particularmente la cobertura de riesgos climáticos, los servicios vinculados con una longevidad saludable y las herramientas de ahorro de largo plazo, entre ellas el seguro de retiro.

En ese punto, realizó una consideración sobre el sistema previsional argentino, al señalar que el seguro de retiro puede contribuir a complementar un sistema previsional público que, según su visión, atraviesa una situación crítica. “El seguro está inmerso en la sociedad y mucho más que el seguro, una empresa como la nuestra que se hace carne en las fuerzas vivas de las comunidades y de los territorios en donde operamos”, sostuvo.

“Somos muy positivos y esperanzados”

A pesar del diagnóstico sobre los desafíos actuales, Simón cerró su intervención con un mensaje de confianza en el futuro. “Más allá de los claros y oscuros que vemos en términos de la sociedad, somos muy positivos y muy esperanzados para lo que el futuro nos depara”, afirmó.

En esa línea, destacó la capacidad de adaptación de la organización y planteó el objetivo de continuar liderando los cambios sin perder los valores que marcaron su historia. “Tenemos talentos, tenemos claridad en los valores que defendemos y en las cosas que nos han permitido llegar hasta donde hoy estamos”, manifestó.

Entre esos valores mencionó el trabajo, el esfuerzo y el mérito, además de la capacidad de la organización para atravesar momentos difíciles y, al mismo tiempo, proyectarse hacia el futuro.

El desafío de construir los próximos 80 años

Sobre el cierre de su discurso, Simón retomó la idea de legado y convocó a los integrantes actuales del Grupo a asumir la responsabilidad de continuar la obra iniciada por quienes los precedieron. “Los invito a trabajar juntos para legar a las próximas generaciones algo aún mejor que lo mucho y bueno que hemos recibido de aquellos que nos han antecedido”, expresó.

Y dejó una imagen que sintetizó buena parte de su mensaje: la posibilidad de que, dentro de otros 80 años, alguien pueda mirar hacia atrás y valorar el trabajo realizado en el presente. “Para que alguien aquí dentro de 80 años pueda mirar hacia atrás y concluir que el esfuerzo y el trabajo y las cosas que nosotros desarrollamos día tras día han valido la pena”, concluyó.

Con esas palabras, el CEO del Grupo Sancor Seguros cerró su intervención en una noche que marca el punto culminante de las celebraciones por los 80 años de una organización nacida en Sunchales y que hoy proyecta su futuro desde esta misma ciudad.