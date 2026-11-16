El proceso judicial por la quiebra de la cooperativa láctea Sancor ingresó en una etapa decisiva marcada por redefiniciones procesales, el ordenamiento de la sindicatura y la postergación de los plazos de adjudicación.

Pese a las expectativas de acelerar la subasta a fines de año, las resoluciones de la Cámara de Apelaciones y la confección del pliego unificado trasladan la venta efectiva de las plantas y las marcas recién para los primeros meses del año próximo. La quiebra de la cooperativa, decretada el 22 de abril de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia N° 5 de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Germán Gelcich, inició una liquidación atada a pasivos acumulados por U$S 150 millones. Tras la sentencia del 11 de junio, que puso un valor referencial para los activos, el expediente atravesó observaciones legales que redefinieron las reglas de juego.

La causa se vio condicionada por dos recursos extraordinarios: uno, presentado por la firma Fidulac; y otro, por el fondo BAF Latam Trade Finance Fund BV, acreedor e inversor del fideicomiso que abarca la planta de Sunchales y las marcas Santa Brígida y Mendicrim. En los próximos días, sostienen fuentes allegadas al proceso, la Cámara de Apelaciones rechazaría ambas presentaciones, devolviendo la plena jurisdicción al juez Gelcich.

Sin embargo, la presentación introdujo modificaciones clave en la licitación. La Cámara corrigió la actuación de un síndico que operaba de forma contrapuesta a las decisiones del concurso. Al empoderar a ambos cosíndicos por igual, la Justicia constituyó un órgano plural que obliga a consensuar cada paso y unificar el criterio técnico.

El tribunal de alzada advirtió que el esquema anterior otorgaba una discrecionalidad excesiva al juez y a la sindicatura, situando el proceso al borde de la nulidad. Por ello, ordenó incorporar pautas objetivas de evaluación de ofertas. La Cámara confirmó el diseño general de la venta estructurada en siete lotes (seis plantas industriales y un lote para marcas y activos intangibles), desestimando las quejas de firmas que exigían una venta en bloque. Habilitó además el pago en pesos y eliminó la exclusividad del pago en dólares billete, permitiendo que los oferentes realicen propuestas en moneda nacional bajo pautas financieras específicas.

Además de ordenar la creación de una matriz de ponderación matemática estricta antes de la apertura de sobres. Esto servirá para calificar de manera transparente el plan de negocios, la solvencia y las ofertas. En su recurso ante la Cámara, los solicitantes habían pedido que el lote de marcas se vendiera vinculado a las plantas elaboradoras para maximizar su valor.

Si bien no se concedió el pedido en los términos exactos formulados, la tracción comercial de la marca Sancor –capaz de captar entre un 10% y un 15% más de precio en góndola frente a competidores secundarios– continúa siendo el principal activo intangible.

Con la sindicatura trabajando de forma coordinada, la tarea prioritaria es redactar el pliego común que actualice los valores de realización. El cronograma prevé la publicación del pliego definitivo, que podría ser en diciembre.

Para evitar el deterioro de los activos, se otorgará un plazo de 30 días hábiles para presentar sobres cerrados en Rafaela.

Dado que enero es mes de receso judicial, el cómputo de los 30 días hábiles se desplaza operativamente, fijando el vencimiento de las ofertas para marzo de 2027, aseguran fuentes que siguen de cerca el proceso de quiebra de la cooperativa.

Aunque marzo coincide con la menor producción estacional de leche cruda, los tiempos procesales hacen inevitable que la apertura de sobres y la adjudicación se concreten en el primer trimestre del próximo año.

Cuánto valen las plantas industriales y el peso de las marcas

La Justicia estructuró la venta de los activos de la cooperativa en lotes individuales que permiten ofertas conjuntas o combinadas, preservando las unidades productivas. El valor base global alcanza los U$S 51.600.000, distribuidos entre seis plantas y el lote de marcas comerciales.

Con un valor total de U$S 17 millones, las tres plantas cordobesas constituyen el núcleo operativo de mayor valor técnico.

Devoto (U$S 7 millones): es el activo industrial más costoso. Elabora crema y manteca, posee secadero de leche en polvo y produce los untables Mendicrim.

La Carlota (U$S 5 millones): especializada en quesos duros con tecnología de chedarizado.

Balnearia (U$S 5 millones): enfocada en quesos semiduros y blandos.

Por su parte, las tres plantas santafesinas tienen un valor inicial de U$S 9.900.000. El bloque aporta la infraestructura de maduración y procesamiento en el corazón de la cuenca láctea.

Gálvez (U$S 5 millones): centro de maduración quesera.

San Guillermo (U$S 2.500.000): produce a fasón para terceros, bajo la marca Sancor.

Sunchales (U$S 2.400.000): sede central histórica. Su tasación original de U$S 3 millones bajó a U$S 2,4 millones, tras un incendio ocurrido el 7 de junio. Opera con mantenimiento mínimo de la sindicatura.

El lote de marcas de la cooperativa tiene un valor fijado por la Justicia en U$S 24.700.000. Representa casi la mitad del valor total. Incluye SanCor, Mendicrim, Quesabores y San Regim.

Frente a los reclamos de BAF sobre Sunchales y las marcas Mendicrim y Santa Brígida, el juez aplicó la subrogación real: los bienes se transferirán limpios de gravámenes y el litigio se traslada al precio depositado, que quedará inmovilizado en reserva judicial.

La licitación enfrenta dos modelos de negocios

Por un lado, el Consorcio Industrial de Fidulac, empresa integrada por Gustavo Scaglione, con el asesoramiento del Estudio Casanova y del consultor Jorge Estévez, que promueve una unión con empresas lácteas nacionales pioneras. La estrategia busca distribuir las seis plantas entre firmas del sector, de acuerdo con su especialidad productiva.

Las lácteas asociadas disponen de leche cruda propia, garantizando el abastecimiento inmediato al día siguiente de la adjudicación, según afirman desde su conformación. Para Fidulac, esta solución cualitativa evita el riesgo de entregar los activos a fondos financieros que abandonen la producción ante crisis del sector.

Fidulac nació a partir del primer intento por regularizar y reestructurar a Sancor a través de un fideicomiso de administración. En 2021, mostró interés en conformar la figura legal para buscar una salida a la cooperativa.

El otro interesado en los activos de Sancor es Adecoagro, que apunta a hacer valer su potencia financiera para superar la base de U$S 52 millones. Sin embargo, analistas del sector señalan dos limitaciones estructurales: carece de una marca de consumo masivo reconocida y no contaría con el volumen diario de materia prima necesario para alimentar las seis plantas en simultáneo.

Nacida en 2002, Adecoagro tiene una fuerte presencia estratégica en la provincia de Córdoba, enfocada principalmente en los sectores lácteo y del maní. En el negocio lechero, en 2019 le había comprado a Sancor la planta ubicada en Morteros, donde elabora leche en polvo y quesos semiduros (queso barra).

Para el abastecimiento de leche, procesa tanto la materia prima proveniente de sus megatambos estabulados de Santa Fe como la leche captada de más de 130 productores tamberos de la cuenca local en un radio de 70 kilómetros.

El futuro laboral: 850 empleados y la nueva relación contractual

Si bien no hay datos precisos, Sancor contaría en la actualidad con una plantilla de 850 trabajadores. Legalmente, la declaración de quiebra produce la ruptura del vínculo laboral preexistente. Durante la transición, el personal se mantiene bajo esquemas contingentes para asegurar la continuidad de las plantas.

Los nuevos adjudicatarios operarán bajo las siguientes pautas:

Sin pasivos arrastrados. Los compradores adquirirán las unidades industriales sin asumir indemnizaciones ni deudas históricas; las nuevas contrataciones se inician desde cero.

Presión del gremio. En el sector, especulan que la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) podría presionar para que las empresas adquirentes absorban a la mayor cantidad de empleados y conserven la antigüedad acumulada.

La absorción final de personal dependerá de los planes técnicos de los oferentes, buscando un equilibrio entre empleo y sustentabilidad operativa.

La disputa paralela por Arsa y el interés de La Nueva Vicentin

De forma paralela al concurso de Sancor, se tramita la quiebra de Alimentos Refrigerados SA (Arsa), firma dedicada a la elaboración de yogures, flanes y postres frescos que cuenta con plantas en Monte Cristo (Córdoba) y en Arenaza (Buenos Aires).

¿Por qué la vinculación con Sancor? Es que la empresa nació en 2016, cuando la cooperativa láctea vendió el 90% de ambas plantas, a cambio de U$S 100 millones, a Vicentin Family Group.

Dos años después, en octubre de 2018, Sancor aprobó la oferta de Vicentin Family Group para la compra del 10% de las acciones que conservaba la cooperativa en Arsa. Además de la adquisición del centro de distribución Córdoba (Cedic), ubicado también en Monte Cristo. En agosto de 2021, la empresa pasa a ser gerenciada por la venezolana Maralac, que en diciembre de 2023 solicitó el concurso preventivo de acreedores, un trámite que fue convalidado con la apertura concursal el 1° de marzo de 2024. La gestión venezolana fue deficiente y derivó en el colapso operativo y la quiebra de la empresa, en noviembre de 2025, aunque las acciones continuaron formalmente en el concurso de Vicentin. Por ello, La Nueva Vicentin busca recuperar el control de los activos.

La estructura denominada "La Nueva Vicentin" formalizó una oferta judicial de U$S 3.500.000 para adquirir ambas plantas y las marcas, respaldada por un depósito de garantía de U$S 350.000.

En su presentación, solicitó el derecho de preferencia (Right of First Refusal) para igualar cualquier oferta superior, apoyándose en haber sido los primeros en presentar una propuesta integral.

Además de La Nueva Vicentin, y como ocurre en Sancor, Adecoagro también está interesada en la empresa con planta en Córdoba.

Sin embargo, el proceso sobre Arsa también prevé definir sus licitaciones durante el año 2027.

El nexo institucional por el interés en Sancor y en Arsa es el Estudio Casanova, que actúa como estructurador legal tanto en Fidulac (Sancor) como en La Nueva Vicentin.

La estrategia original contemplaba integrar las plantas de Monte Cristo y de Arenaza con la planta Devoto de Sancor y su línea Mendicrim, para constituir una unidad de frescos de gran escala.