La inflación de octubre de 2026 fue del 2,2%, el valor más alto en 6 meses
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de octubre de 2026 fue del 2,2%, el valor más alto desde abril de este año.
Luego de 2 meses con el dato por debajo del 2%, en octubre el indicador volvió a romper ese techo y alcanzó su valor más alto desde abril de 2026, cuando se había registrado una inflación del 2,6%.
Con estos datos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 26,3% en lo que va del año y 33,1% en los últimos 12 meses.
Los servicios públicos otra vez empujaron el dato oficial
De acuerdo con los datos oficiales, como en septiembre, el rubro con mayores aumentos fue el de los servicios públicos, que registró una suba del 4,2%, como consecuencia del aumento en las tarifas del gas, que en octubre presentaron cambios en los precios subsidiados y en el régimen de Zona fría.
Le siguieron los rubros de Recreación y cultura, con un incremento del 3,3%; Bienes y servicios varios, con el 2,3%; Prendas de vestir y calzado, con el 2,2%; y Transporte, con el 2,1%.
El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, el de mayor incidencia en el IPC, mostró un incremento del 2%.
A nivel de categorías, los servicios aumentaron 2,7% y los bienes, 1,9%. En tanto, los precios estacionales aumentaron 5,5%, mientras que los regulados (productos cuyo valor depende de una decisión oficial) sufrieron un incremento del 2,9% y la inflación núcleo (que contiene aquellos bienes y servicios que no dependen de factores estacionales), fue del 1,5%.
Por regiones, el nivel más altos de inflación se registró en la zona Pampeana (2,6%). Le siguieron la Patagonia (2,5%); Cuyo (2,3%); Gran Buenos Aires (2%); Noroeste (1,7%); y Noreste (1,5%).
Tras conocerse el dato oficial, el ministro de Economía Luis Caputo (La Libertad Avanza), destacó en X que el IPC núcleo alcanzó su valor más bajo en 15 meses, al alcanzar el 1,5% en el mes.
EN OCTUBRE LA INFLACIÓN FUE DE 2,2% Y LA INFLACIÓN NÚCLEO DE 1,5%, LA MÁS BAJA EN 15 MESES ✅ El IPC Nacional registró una variación de 2,2% mensual, desagregada en una variación de 1,5% en el IPC Núcleo, 5,5% en la categoría Estacionales y 2,9% en Regulados ✅ La variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025. Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018 ✅ El dato del mes se vió impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles ✅ La variación interanual del IPC Nacional fue de 33,1%, registrando una desaceleración por tercer mes consecutivo. A nivel desagregado, el IPC Núcleo registró una variación de 30,7% interanual, en tanto las categorías Estacionales y Regulados se incrementaron 28,2% y 43,7%, respectivamente ✅ Entre las divisiones con menor variación interanual se destacó prendas de vestir y calzado, con una suba de 10% en relación a octubre de 2025— totocaputo (@LuisCaputoAR) November 12, 2026