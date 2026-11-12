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La inflación de octubre de 2026 fue del 2,2%, el valor más alto en 6 meses

Luego de 2 meses con el dato por debajo del 2%, en octubre el indicador volvió a romper ese techo. Como en septiembre, el rubro con mayores aumentos fue el de los servicios públicos, que registró una suba del 4,2%, como consecuencia del aumento en las tarifas del gas.
Economía12/11/2026 17:00Jorge TribouleyJorge Tribouley
Inflacion 2

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de octubre de 2026 fue del 2,2%, el valor más alto desde abril de este año. 

Luego de 2 meses con el dato por debajo del 2%, en octubre el indicador volvió a romper ese techo y alcanzó su valor más alto desde abril de 2026, cuando se había registrado una inflación del 2,6%

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Con estos datos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 26,3% en lo que va del año y 33,1% en los últimos 12 meses. 

Los servicios públicos otra vez empujaron el dato oficial

De acuerdo con los datos oficiales, como en septiembre, el rubro con mayores aumentos fue el de los servicios públicos, que registró una suba del 4,2%, como consecuencia del aumento en las tarifas del gas, que en octubre presentaron cambios en los precios subsidiados y en el régimen de Zona fría.

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Le siguieron los rubros de Recreación y cultura, con un incremento del 3,3%; Bienes y servicios varios, con el 2,3%; Prendas de vestir y calzado, con el 2,2%; y Transporte, con el 2,1%. 

El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, el de mayor incidencia en el IPC, mostró un incremento del 2%. 

A nivel de categorías, los servicios aumentaron 2,7% y los bienes, 1,9%. En tanto, los precios estacionales aumentaron 5,5%, mientras que los regulados (productos cuyo valor depende de una decisión oficial) sufrieron un incremento del 2,9% y la inflación núcleo (que contiene aquellos bienes y servicios que no dependen de factores estacionales), fue del 1,5%. 

Por regiones, el nivel más altos de inflación se registró en la zona Pampeana (2,6%). Le siguieron la Patagonia (2,5%); Cuyo (2,3%); Gran Buenos Aires (2%); Noroeste (1,7%); y Noreste (1,5%). 

Tras conocerse el dato oficial, el ministro de Economía Luis Caputo (La Libertad Avanza), destacó en X que el IPC núcleo alcanzó su valor más bajo en 15 meses, al alcanzar el 1,5% en el mes. 

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