Duro comunicado del Ejecutivo Municipal: Mandó a estudiar a los concejales opositores por desconocimiento, inacción y falta de propuestas

A continuación, reproducimos el comunicado enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal de Sunchales:

"Las jornadas de presentación de informes de gestión ante el Concejo Municipal, particularmente la segunda, dejaron una preocupación que va más allá de cualquier diferencia política: el desconocimiento de aspectos básicos del funcionamiento municipal, de la gestión de los recursos públicos y de las responsabilidades que implica legislar sobre la realidad de una ciudad.

Resulta difícil comprender cómo se puede legislar sobre Sunchales sin conocer cómo funcionan sus áreas, cuáles son las principales demandas que enfrentan, quiénes son las personas que todos los días sostienen los servicios municipales, cuáles son sus responsabilidades y qué dificultades atraviesa cada dependencia.

El Corralón es una pieza fundamental del funcionamiento de la ciudad. Allí trabajan personas, se organizan tareas y se sostiene buena parte de la respuesta operativa del Municipio. Sin embargo, las preguntas formuladas dejaron en evidencia un desconocimiento de su funcionamiento cotidiano y de la realidad de quienes llevan adelante ese trabajo.

Lo mismo sucede con Obras Menores. Para discutir sobre este mecanismo es necesario conocer sus procedimientos administrativos, técnicos y financieros: cómo se presentan los proyectos, cómo se gestionan los recursos, cuáles son las etapas de ejecución y cómo se realizan las rendiciones. No se puede discutir seriamente sobre una herramienta de gestión pública sin conocer cómo funciona.

Las dificultades también aparecieron en cuestiones elementales de la administración municipal: confundir presupuesto con ejecución presupuestaria, desconocer las competencias de cada Secretaría y no poder identificar a qué funcionario corresponde dirigir una consulta, aun teniendo los informes de gestión a disposición.

En esa misma línea, durante la presentación del secretario de Desarrollo Humano y Promoción de Derechos, Daniel Bernini, surgieron consultas que evidenciaron dificultades para comprender el alcance de las leyes de Niñez y de Salud Mental. También se formularon preguntas a la secretaria de Producción y Empleo, Eugenia Gamero, sobre recursos destinados a instituciones sociales cuya gestión y administración corresponden al área de Desarrollo Humano. Son ejemplos concretos de las dificultades para identificar las responsabilidades y competencias de cada dependencia municipal.

El problema no es preguntar. El problema es desconocer la realidad sobre la que se pretende legislar y convertir ese desconocimiento en un obstáculo para la gestión.

Una situación que también quedó expuesta durante el intercambio sobre los recursos municipales. El presidente del Concejo, Fernando Cattaneo, sostuvo que la coparticipación nacional no se había reducido. Sin embargo, analizar la evolución de los recursos exige considerar no solamente los valores nominales, sino también la inflación, su evolución en términos reales y las transferencias nacionales que dejaron de llegar al Municipio para sostener programas, obras y responsabilidades que anteriormente contaban con financiamiento de otros niveles del Estado.

El intendente Pablo Pinotti explicó que, desde abril de 2025, el Municipio recibe aproximadamente la mitad de los recursos nacionales que percibía anteriormente. A esto se suma la discontinuidad de programas y financiamientos que tenían un impacto directo en las ciudades. No se trata solamente de discutir una cifra de coparticipación, sino de comprender cómo cambió el esquema de recursos con el que hoy deben funcionar los gobiernos locales.

Presentar cifras aisladas, sin considerar la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, las transferencias discontinuadas y la distribución de responsabilidades entre los distintos niveles del Estado, conduce a interpretaciones incompletas de la realidad financiera municipal.

En medio de ese intercambio, merece destacarse la intervención de la secretaria de Gobierno, Andrea Ochat, quien debió ordenar la discusión, aclarar competencias, precisar conceptos y responder a cuestionamientos que no siempre partían de una comprensión adecuada del funcionamiento municipal. Su intervención aportó claridad y permitió encauzar el intercambio, que debió pasar a un cuarto intermedio antes de continuar con la exposición.

Pero hay una cuestión todavía más importante que el desconocimiento evidenciado durante las presentaciones: ¿dónde están las propuestas para resolver los problemas de Sunchales?

En un contexto económico y social complejo, cuando los recursos son limitados y cada decisión exige prioridades, creatividad y responsabilidad, la ciudad necesita representantes que no se limiten a señalar dificultades. Necesita concejales que estudien, elaboren proyectos, acerquen alternativas y contribuyan a encontrar soluciones.

La tarea legislativa no consiste solamente en presentar expedientes, formular observaciones o cuestionar decisiones. Implica generar iniciativas que tengan impacto en la vida de los vecinos, construir consensos y aportar herramientas para que la ciudad pueda avanzar.

La existencia de proyectos en el registro legislativo no alcanza por sí sola. La verdadera medida del compromiso es su capacidad para responder a las necesidades de la comunidad y aportar soluciones concretas.

Sin embargo, cuando el cuestionamiento ocupa el lugar de las ideas, cuando la crítica no viene acompañada de alternativas y cuando las diferencias políticas terminan convirtiéndose en obstáculos para la gestión, lo que queda es una preocupante falta de compromiso con la responsabilidad para la que fueron elegidos.

Una ciudad no avanza solamente señalando problemas. Avanza cuando quienes tienen responsabilidades institucionales también se comprometen a resolverlos.

Mientras el Ejecutivo hace frente a las dificultades económicas, trabaja para sostener los servicios esenciales, administra recursos escasos, afronta obras comprometidas por gestiones anteriores y busca concretar nuevas intervenciones que Sunchales necesita, también debe responder a una demanda social creciente. Esa es la realidad cotidiana de gobernar.

El Ejecutivo seguirá informando, dando explicaciones y trabajando para sostener los servicios, ejecutar obras y atender las necesidades de los vecinos. Esa es su responsabilidad y la está asumiendo.

Del otro lado, también existe una responsabilidad: estudiar, conocer la ciudad, comprender el funcionamiento del Estado y, fundamentalmente, legislar con propuestas.

Sunchales necesita un Concejo a la altura de sus desafíos. Que no confunda oposición con obstrucción, que no reemplace las ideas por cuestionamientos y que entienda que ocupar una banca implica mucho más que señalar lo que otros hacen o dejan de hacer.

Porque mientras algunos parecen concentrar sus esfuerzos en encontrar motivos para cuestionar, la ciudad necesita representantes dispuestos a trabajar, proponer y construir.

El Departamento Ejecutivo Municipal expuso su posición, explicó las dificultades que enfrenta y dejó en claro cuál es el camino que considera necesario para seguir adelante. Ahora le corresponde al Concejo recoger el guante, revisar su actitud y demostrar que está dispuesto a ser parte de las soluciones.

Sunchales está en marcha. La ciudad necesita que todos estén a la altura de ese desafío".