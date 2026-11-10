Pinotti: "Gobernar dos períodos nos permitiría consolidar el proyecto político"

Con el calendario electoral de 2027 cada vez más cerca, el intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, comenzó a dejar algunas definiciones sobre el futuro político de su espacio, "Ahora Sunchales", y la posibilidad de buscar un nuevo mandato al frente del Ejecutivo municipal.

El mandatario se refirió a la renovación de las dos bancas que su sector deberá disputar en el Concejo Municipal y no descartó encabezar nuevamente la propuesta electoral. Sin embargo, aclaró que las decisiones todavía deben ser discutidas dentro del espacio político y que estarán condicionadas por la evolución de la situación económica.

Ahora Sunchales quiere renovar sus dos bancas

En relación con la estrategia electoral para el Concejo Municipal, Pinotti aseguró que "Ahora Sunchales" todavía no resolvió si los actuales concejales buscarán la reelección o si habrá una renovación de nombres.

"Nosotros creemos en las renovaciones y no queremos que sobrepase el nombre y apellido. No queremos tampoco volver al pasado o a muchas historias donde la organización política es un nombre y apellido, es un proyecto", expresó.

El intendente definió a "Ahora Sunchales" como un espacio amplio, integrado no solamente por dirigentes partidarios, sino también por personas que no provienen necesariamente de la actividad política tradicional.

En ese sentido, sostuvo que la definición de las candidaturas será una decisión colectiva: "Discutirlo, poder ver si renuevan los que están o poder renovar y poner otros nombres. Eso lo definiremos como grupo".

No obstante, dejó en claro cuál será el objetivo electoral: "Ir por dos bancas, obviamente, repetir lo de dos bancas para poder sostener la gobernabilidad".

Pinotti consideró que contar con una representación propia en el Legislativo resulta fundamental para garantizar el avance de las iniciativas del Ejecutivo, aunque remarcó que su intención no es evitar las discusiones, sino generar condiciones para que los proyectos puedan debatirse y resolverse en tiempos razonables.

"Nosotros queremos que se apruebe lo propio, pero también necesitamos que se discuta. Siempre abrimos el debate, nunca se aprobó algo tal cual lo mandamos, pero necesitamos avanzar con los tiempos", manifestó.

En ese marco, volvió a cuestionar los tiempos de funcionamiento del Concejo Municipal, al considerar que existe una diferencia entre la velocidad que requieren los procesos de gestión y los plazos legislativos.

"El Concejo tiene un ritmo muy lento, demasiado lento para mi gusto, y los procesos cada vez son más rápidos. Y eso ralentiza", señaló. Por ese motivo, planteó la necesidad de contar con concejales que puedan "dinamizar el funcionamiento" del cuerpo legislativo.

La reelección, condicionada por la economía

La otra definición importante de la entrevista estuvo vinculada con su futuro político personal y la posibilidad de competir por un segundo mandato como Intendente.

Pinotti recordó que su llegada a la Intendencia fue una decisión que tomó junto con su grupo de compañeros y que, de haber priorizado una cuestión individual, probablemente habría continuado con su actividad en la Cámara.

"Yo la verdad que no especulo. Cuando tomé la decisión, conjuntamente con mi grupo de compañeros que fueron quienes me incentivaron para que sea candidato, si lo pensaba desde lo individual, probablemente me quedaba trabajando en la Cámara de Diputados. Tomé otra decisión. Tomé la decisión de ir por la Intendencia porque me parecía un desafío", explicó.

El mandatario también hizo referencia a la tradición política del socialismo santafesino, cuyos principales referentes, como Hermes Binner y Miguel Lifschitz, desarrollaron dos períodos de gobierno.

"Como socialistas, nuestra historia, Lifschitz, Binner y un montón de otros referentes, hacemos dos períodos. Nos interesa tener dos períodos para poder consolidar lo que venimos haciendo, porque no te alcanza con uno", afirmó.

Sin embargo, aclaró que cualquier definición estará supeditada a la evolución del escenario económico nacional y municipal.

"Tenemos que ver hoy la coyuntura, cómo termina el año, cómo termina lo nacional, cómo arrancamos el año que viene en lo económico, en la situación puntual del Municipio, que podamos seguir sosteniendo todo lo que venimos sosteniendo, porque económicamente la verdad que es muy complejo", advirtió.

De todos modos, dejó abierta la posibilidad de volver a competir por la Intendencia y encabezar la lista de "Ahora Sunchales": "Salvadas esas situaciones, y con el acompañamiento del grupo político, no tengo ningún inconveniente de volver a encabezar y volver a liderar la lista de Ahora Sunchales y seguir ampliándonos".

Consolidar el proyecto y ampliar el espacio

En el tramo final, Pinotti defendió la construcción política de "Ahora Sunchales" y aseguró que su espacio no pretende imponer una mirada única ni considerarse dueño de todas las respuestas.

"Nuestro espíritu es que no somos soberbios, no nos creemos que la sabemos todas, ni que lo que pensamos lo aplicamos y, si no, no existe otra cosa. Todo lo contrario", sostuvo.

También planteó que un eventual segundo período permitiría concretar iniciativas que, según explicó, quedaron postergadas por las dificultades económicas y las obligaciones que debió afrontar la actual gestión desde su llegada al gobierno.

"Queremos poder consolidar un montón de cosas propias que nos demoramos o que quizás no pudimos llegar a plasmar por la coyuntura económica y también por la herencia que recibimos, que tuvimos que cumplirle a la gente", manifestó.

Finalmente, resumió las exigencias que implicó la gestión municipal y el tiempo que demanda llevar adelante las transformaciones proyectadas: "Y eso es tiempo, plata, presencia y camisetas transpiradas".