Pinotti y la discusión por la tasa urbana: "No me importa pagar el costo político porque mi obligación es actuar con responsabilidad"

Ante la consulta sobre la situación económica del Municipio, el intendente Pablo Pinotti defendió la necesidad de avanzar con una readecuación de los valores de la Tasa General de Inmuebles Urbanos y respondió a los cuestionamientos ante nuevos pedidos de actualización, luego de los incrementos aplicados anteriormente.

El mandatario reconoció que la sucesión de modificaciones genera preocupación, fundamentalmente porque impacta directamente en el bolsillo de los contribuyentes. Sin embargo, planteó que el esquema de financiamiento municipal atraviesa un cambio estructural y que resulta necesario revisar cuánto cuesta realmente sostener los servicios públicos.

“Hoy el Municipio, con lo que cobra de Tasa General de Inmuebles Urbanos, cubre apenas el 30% de lo que nos cuesta”, afirmó Pinotti. Según explicó, el 70% restante se financia principalmente con otros recursos municipales, entre ellos los ingresos provenientes del Derecho de Registro e Inspección (DREI), vinculados con la actividad económica y productiva de la ciudad.

El impacto de la reducción de recursos nacionales

Uno de los principales argumentos del mandatario sunchalense estuvo relacionado con la caída de las transferencias provenientes del Gobierno nacional. Pinotti señaló que, desde abril del año pasado, el Municipio comenzó a recibir aproximadamente la mitad de los recursos nacionales que percibía anteriormente.

En ese sentido, sostuvo que durante muchos años las administraciones municipales funcionaron bajo un esquema de financiamiento que permitía cubrir buena parte de sus obligaciones con recursos provenientes de la coparticipación y transferencias extraordinarias, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

También recordó que Nación dejó de financiar distintas obras y programas que tenían impacto directo en las ciudades. Como ejemplo, mencionó el proyecto de Sunchalote, cuya ejecución había contado con un aporte nacional del 70%, además del cierre de la Secretaría de Hábitat y la interrupción de otros programas.

“Ese tipo de cosas ya no existe más. No hay más plata que viene de Nación”, expresó, al describir el nuevo escenario que deben afrontar los gobiernos locales.

Pinotti consideró que los Municipios se convirtieron en el primer mostrador de las demandas sociales e institucionales, absorbiendo responsabilidades que anteriormente contaban con otros mecanismos de financiamiento. En ese marco, mencionó el acompañamiento económico a los Bomberos Voluntarios, la atención de los centros de salud y el sostenimiento de distintos servicios y programas.

Ajuste del gasto y eficiencia administrativa

Frente a las críticas por el incremento de las tasas, el intendente defendió las medidas de reducción del gasto implementadas por su gestión. Aseguró que se avanzó en un proceso de revisión de las contrataciones, los gastos operativos, las horas extras y la estructura de personal.

“Mentira, no tengo que mantener a nadie porque el Municipio ha ido en la línea de ir recortando,siendo más efectivo y eficiente”, sostuvo, al rechazar los cuestionamientos que apuntan a un supuesto incremento del gasto en personal.

En esa línea, afirmó que se transparentaron partidas presupuestarias que anteriormente no reflejaban la totalidad de las erogaciones, particularmente las vinculadas con prestadores monotributistas.

También reconoció que se tomaron decisiones difíciles, entre ellas la desvinculación de trabajadores de planta permanente por situaciones que, según indicó, no correspondían a las responsabilidades que debían cumplir.

El mandatario agregó que se eliminaron las horas extras al 100%, se redujeron las horas complementarias al 50% y que los funcionarios dejaron de utilizar vehículos oficiales, recurriendo a sus propios automóviles y teléfonos.

Además, señaló que los funcionarios municipales son los últimos en percibir sus salarios y que, en algunas oportunidades, llegan a cobrar cerca del día 20 de cada mes.

“Nosotros en la eficiencia del recurso, del gasto, avanzamos y seguimos avanzando profundamente”, remarcó.

La actualización para mejorar los servicios

Pinotti insistió en que la discusión no debe limitarse a cuánto se cobra, sino que debe contemplar cuánto cuesta prestar cada servicio y qué calidad de respuesta pretende ofrecer el Municipio.

Para fundamentar la propuesta, explicó que se realizó un análisis comparativo con aproximadamente 15 localidades de características similares, entre ellas Rafaela y Esperanza, con el objetivo de conocer los valores que se cobran y cómo se distribuyen los costos de los servicios.

El intendente sostuvo que la intención no es trasladar de manera inmediata la totalidad del costo a los contribuyentes, sino reducir progresivamente el nivel de subsidio municipal.

“Queremos dejar de subsidiar gran parte de este servicio de lo que nos cuesta para poder dar un mejor servicio, para poder ser autosuficientes y para no fundir la Municipalidad”, manifestó.

En ese sentido, defendió la necesidad de contar con maquinaria en condiciones para sostener las prestaciones. Mencionó particularmente los camiones compactadores de residuos, que tienen entre 10 y 13 años de antigüedad y trabajan entre 13 y 14 horas diarias.

También destacó que actualmente el Corralón Municipal dispone de cuatro motoniveladoras y materiales para avanzar con tareas de mantenimiento de calles, reparación de baches y mejoramiento de los caminos de ripio. Como referencia del costo operativo, indicó que una motoniveladora funcionando a pleno puede consumir aproximadamente 70 litros de combustible por jornada.

“Se invierte más porque es necesario. Para tapar un bache necesitás el material y el personal para hacerlo. Para hacer el ripio, lo mismo”, explicó.

Respecto del impacto concreto de la readecuación, Pinotti señaló que, en algunos casos específicos, el incremento podría representar entre 10.000 y 15.000 pesos, aunque aclaró que no se trata de un monto generalizado para todos los contribuyentes.

Obras pendientes y nuevas alternativas de financiamiento

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la situación de las obras que quedaron pendientes de gestiones anteriores y que representan obligaciones económicas para la actual administración.

Pinotti recordó que, al asumir, encontraron un pasivo vinculado con obras que rondaba los 2.000 millones de pesos. Aseguró que el Municipio fue cumpliendo con esos compromisos y mencionó como ejemplo el cierre de la situación del Sunchalote.

En relación con otras intervenciones, mencionó la obra de cloacas del sector denominado loteo Roch, que estimó en alrededor de 500 millones de pesos; y las nueve cuadras de pavimento que fueron licitadas el 30 de septiembre, con una inversión aproximada de 320 millones de pesos.

Asimismo, hizo referencia a calle Balcarce, señalando que se trata de una obra que ya sufrió tres postergaciones.

“Nosotros nos hacemos cargo con responsabilidad, con una demora racional, porque no podemos inventar la plata”, expresó.

En paralelo, confirmó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con distintas entidades financieras para conseguir recursos destinados a nuevas obras. Entre ellas mencionó al Banco Municipal de Rosario, el Banco de Santa Fe y mutuales.

El objetivo, explicó, es encontrar mecanismos alternativos de financiamiento que permitan ejecutar infraestructura sin depender exclusivamente de los recursos corrientes del Municipio.

“El derecho tiene un costo económico”

En otro tramo de la entrevista, el Intendente puso el foco en el sostenimiento de los servicios sociales que presta el Estado local. Mencionó los dos jardines maternales municipales, que cuentan con más de 30 trabajadores, los dos centros de salud y los aportes económicos que realiza el Municipio para garantizar guardias en el Hospital de Sunchales.

“Cuando hablamos de derechos y de garantizar derechos, el derecho tiene un costo, tiene un valor económico que hay que tener. Y ese dinero se tiene que financiar de alguna manera”, afirmó.

Para Pinotti, uno de los problemas de las administraciones anteriores fue avanzar en la creación de servicios y compromisos sin establecer con claridad cómo se financiarían en el tiempo.

En ese contexto, consideró que la situación actual obliga a los gobiernos locales a revisar sus prioridades y buscar nuevas herramientas para sostener las prestaciones.

Sin temor al costo político

Consultado sobre el costo político que puede representar impulsar una nueva actualización de la tasa municipal, especialmente ante la proximidad de un año electoral, Pinotti aseguró que no condicionará sus decisiones por ese escenario.

“Yo vengo de una escuela que me formé y que la sigo y la voy a sostener, que es la escuela del exgobernador y exintendente Miguel Lifschitz, que todo el tiempo, ante cualquier contradicción o duda, nos decía: actúen con responsabilidad”, expresó.

El intendente rechazó las críticas que calificó como demagógicas y cuestionó las decisiones de gestiones anteriores que, según su interpretación, dejaron compromisos económicos sin resolver.

“Tengo una pesada herencia. Sunchales tiene una pesada herencia de varios demagogos que se fueron y que la dejaron acá”, manifestó.

Finalmente, insistió en que el Municipio debe adecuarse a una realidad económica diferente, generar recursos propios y garantizar que los servicios que se prestan tengan una contraprestación acorde con lo que pagan los vecinos.

“Nosotros no queremos repetir lo que ocurrió: que anunciábamos con bombos y platillos, inaugurábamos y reinaugurábamos, le poníamos fecha, el vecino pagaba y la obra no aparecía en ningún lugar. Eso no queremos repetir”, concluyó.