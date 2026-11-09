El papa León XIV en Argentina: 5 claves de su discurso ante Milei y los gobernadores en el Palacio Libertad

En su primer discurso ante autoridades argentinas, el papa León XIV dejó un mensaje con definiciones sobre la situación social, económica e institucional del país. Durante el encuentro realizado este domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, y ante el presidente Javier Milei, gobernadores, funcionarios, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático, el Pontífice planteó una serie de desafíos para Argentina.

Sin formular críticas directas al Gobierno, hizo referencias al trabajo, la pobreza, el rol de la economía, la educación y la responsabilidad de quienes ejercen el poder. Estas son 5 claves de su discurso.

1. Argentina como una herencia que cada generación debe cuidar

La idea que atravesó todo el discurso fue la responsabilidad de las generaciones actuales sobre el país que recibirán las futuras.

“Ninguna generación comienza la patria desde cero. La recibe”, sostuvo León XIV.

En ese sentido, recordó que la identidad argentina se construyó a partir del encuentro entre personas de distintos orígenes: quienes nacieron en el país, quienes llegaron desde otros lugares y los pueblos originarios, cuya presencia precede al nacimiento de la nación.

También destacó expresiones de la cultura argentina, como el Martín Fierro, la literatura de Jorge Luis Borges, el tango, la música del interior y la costumbre de compartir el mate.

El Papa señaló que cada generación debe discernir qué merece ser conservado, afrontar las consecuencias injustas del pasado y acrecentar el patrimonio material y espiritual común.

2. La democracia requiere diálogo

León XIV sostuvo que la democracia no se limita a elegir gobernantes mediante el voto. También requiere participación en la vida pública, libertad para expresar las propias convicciones, confianza en la ley y respeto por las instituciones.

“La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública”, afirmó.

Entre las condiciones para fortalecerla, mencionó la disposición a escuchar, el cuidado de la palabra, la búsqueda paciente de acuerdos y la capacidad de reconocer como compatriota a quien piensa diferente.

También se refirió a la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos. Sostuvo que la autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio, mira más allá de lo inmediato y pone sus capacidades al cuidado de aquello que pertenece a todos.

En este marco, advirtió sobre los efectos de la corrupción, que erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y destacó la importancia de la coordinación entre los Estados para enfrentarla.

3. La economía debe estar al servicio de las personas

El Pontífice vinculó el desarrollo económico con las condiciones concretas de vida de la población.

Destacó el valor del trabajo en el campo y las ciudades, en los talleres, las escuelas y los hospitales, así como el esfuerzo de quienes emprenden y sostienen sus hogares.

Para León XIV, trabajar permite sustentar a la familia, desarrollar las propias capacidades y participar de la construcción de la patria.

En ese sentido, planteó la necesidad de favorecer las oportunidades y estimular la iniciativa privada, pero también de procurar que el crecimiento alcance a quienes enfrentan mayores dificultades.

Mencionó especialmente a las familias que viven con incertidumbre, las personas que buscan empleo, los adultos mayores y quienes, aun teniendo trabajo, no logran cubrir las necesidades de sus hogares.

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó.

4. Educación y oportunidades para que los jóvenes puedan quedarse

León XIV señaló que la Argentina necesita prestar especial atención a sus jóvenes y generar condiciones para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en el país.

“Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, sostuvo.

Para lograrlo, pidió fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación. También destacó la importancia de confiar en los jóvenes, reconocer su capacidad de iniciativa y abrir espacios para que puedan aportar sus ideas y asumir responsabilidades.

El Papa vinculó esa preocupación por el futuro con el cuidado de la vida. Planteó que la responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por reconocer la dignidad de quienes todavía no han nacido y custodiar la vida desde sus primeros instantes hasta su término natural.

Además, sostuvo que esa misma dignidad exige especial atención ante la enfermedad, la dependencia y la discapacidad, y que cada persona debe recibir cuidado y acompañamiento, independientemente de sus circunstancias.

5. El ambiente y la IA requieren responsabilidad

El Pontífice también se refirió a los desafíos que exceden las fronteras nacionales y a la responsabilidad de cuidar los recursos naturales y utilizar los avances tecnológicos.

Sobre Argentina, destacó su riqueza natural, incluidos sus campos, reservas de agua, fuentes de energía, minerales y diversidad de ecosistemas. Sostuvo que el aprovechamiento de esos recursos debe contribuir al bienestar de las comunidades y preservar las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo en los territorios.

También mencionó los rápidos avances tecnológicos y sus aplicaciones en la medicina, la educación, la producción y la investigación. En particular, advirtió sobre los interrogantes que plantea la inteligencia artificial y la necesidad de considerar las consecuencias de su utilización.

“El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura”, señaló.

Finalmente, destacó el papel de la Iglesia en la vida del país, a través de su tarea educativa, social y de acompañamiento a los enfermos, los pobres y las familias. También señaló que hay bienes como la confianza, el perdón y la disposición a servir que se cultivan en las personas, las familias y las comunidades.

El discurso terminó con una referencia a Carlos Gardel y a la canción “Volver”: “Es un soplo la vida, pero perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir”.