El papa León XIV viene a Argentina: Así será la agenda oficial día por día, según el Vaticano

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”. Con este mensaje difundido en X, el papa León XIV ratificó este lunes su viaje a Argentina del próximo 8 al 11 de noviembre, en el marco de una gira que incluirá a Uruguay y Perú.

Por su parte, el presidente Javier Milei compartió el posteo del pontífice y celebró la noticia. “¡Alegría enorme!”, escribió.

La confirmación del viaje papal llega 2 semanas después de que León XIV fuera operado por un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, en el Policlínico Gemelli de Roma. La intervención incluyó la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho y el pontífice estuvo internado hasta el sábado 17 de octubre cuando recibió el alta.

En un comunicado difundido también esta mañana, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó: “El Dr. Luigi Carbone confirma que la recuperación posoperatoria del Santo Padre sigue avanzando, y los últimos exámenes médicos dan fe de su buen estado de salud y de su favorable condición clínica. Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender su próximo viaje apostólico a América Latina”.

El itinerario de la visita de León XIV incluye a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, provincia de Buenos Aires, tal como habían adelantado desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a Chequeado.

Además, el Gobierno nacional estableció 3 días de feriados. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que el 10 y 11 de noviembre serán feriados con alcance territorial limitado: el martes 10 sólo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. El esquema fue establecido mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1103/2026 publicado en el Boletín Oficial.

Momentos protocolares y la reunión con Javier Milei

La llegada del papa León XIV se verá marcada por varios momentos protocolares, según confirmó el Vaticano. “Hay 4 momentos que son protocolares en la visita de los papas y que incluso los organiza el Gobierno directamente con la Santa Sede. No es que hay que especular si van a pasar: van a pasar”, indicó el padre Máximo Jurcinovic, director de Comunicación y Prensa de la CEA, a este medio.

El primer momento protocolar será la bienvenida oficial al papa, el domingo 8 de noviembre a las 16:30 horas, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. “Eso es protocolar y pasa en todos los viajes del Papa”, señaló Jurcinovic.

Desde allí, el Pontífice será trasladado a un homenaje en el Monumento San Martín, ubicado en la plaza San Martín, como habitualmente hacen los líderes extranjeros que visitan el país.

Luego se trasladará a Casa Rosada, donde a las 17:50 horas será recibido por el presidente Javier Milei. Cuando un papa viaja a una visita oficial, reunirse con el jefe de Estado del país anfitrión forma parte del protocolo diplomático. “Esto se hace en todos los viajes papales, ya sea de Francisco, León o quien sea”, resaltó Jurcinovic.

Más tarde, en el Palacio Libertad (ex CCK), tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El lunes 9 de noviembre, a las 9:15 horas, el papa León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad que son atendidas en la institución. Más tarde, a las 11:30, celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. El papa Juan Pablo II había celebrado allí una misa en 1982, durante su primera visita al país, en el contexto de la Guerra de Malvinas.

A las 16:10 visitará la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero y, después, se reunirá con los líderes de diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada concluirá con una “celebración de las vísperas” junto al Episcopado Argentino y los equipos sinodales, en la Catedral metropolitana, que incluirá una homilía del Santo Padre.

El cuarto y último momento será al final del viaje del pontífice, el miércoles 11 de noviembre a las 14 horas, cuando se realice la ceremonia final de despedida en el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Lima.

Recorrida histórica por Córdoba y Luján

Tras su paso por la Ciudad de Buenos Aires, el papa León XIV partirá el martes 10 de noviembre a las 7:30 desde Aeroparque hacia Córdoba.

Según el programa del Vaticano, a las 10 horas, el Pontífice celebrará su segunda gran misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, a las 15:15, se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

A las 16:55 el Santo Padre regresará a Buenos Aires, donde a las 20:15 protagonizará una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La última parada del viaje será el partido bonaerense de Luján. El 11 de noviembre a las 8:00, el papa visitará el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (conocido como “cárcel de Devoto”). Dos horas después, a las 10, realizará su última gran misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

El Gobierno bonaerense anticipa que la llegada del pontífice a Luján podría convocar a entre 3 y 4 millones de personas.

De esta manera, los ciudadanos argentinos se encontrarán con “una agenda profundamente pastoral enmarcada en un viaje breve”, destacó Jurcinovic. Y agregó: “Nos tenemos que imaginar una visita y lugares donde el Papa sea profundamente pastoral, como pasa en todos los viajes papales. Que tenga encuentros con los lugares más periféricos, con el mundo de la política, con el presidente de la Nación, como hace habitualmente en sus viajes. Es una agenda realmente muy exigente para el Papa y habla de sus ganas de estar en Argentina”.

Reuniones entre el Poder Ejecutivo, los gobiernos locales y la Iglesia católica

La visita del papa León XIV a Argentina se organiza de manera coordinada entre la Secretaría de Estado del Vaticano, la Iglesia Católica argentina, el Gobierno nacional y los gobiernos a nivel nacional, provincial y local.

“La Iglesia argentina, a través de la Conferencia Episcopal Argentina, es la encargada de organizar la visita pastoral del Santo Padre, de proponer los lugares, promover la comunicación y la cuestión con la gente, y es la que recibirá al Papa”, explicó el director de Comunicación y Prensa de la CEA.

Y detalló: “Este trabajo lo compartimos desde la Conferencia Episcopal con el Gobierno nacional -que está a cargo de todo lo relacionado a la seguridad y los traslados del Papa- y con los gobiernos locales de los lugares que visitará. En este caso son 3: la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires”.

Todo esto se encuentra articulado con las decisiones de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que es la que organiza el viaje papal.

Cuándo fue la última visita de un Papa a Argentina

La última vez que un Papa vino a Argentina fue hace 39 años. El papa Juan Pablo II fue el único pontífice que visitó nuestro país y lo hizo 2 veces.

La primera visita fue en junio de 1982 durante la última dictadura militar, con motivo de la Guerra de Malvinas. Dos días después de su partida, las fuerzas argentinas firmaron la rendición ante el Reino Unido.

La segunda ocurrió en abril de 1987, donde fue recibido por el presidente Raúl Alfonsín y realizó una gira de 6 días en Buenos Aires y otras ciudades.

Para Jurcinovic, la llegada del nuevo pontífice tras casi 40 años se trata de un “gran acontecimiento de fe enmarcado dentro lo que es una visita pastoral”; es decir, “el encuentro primero del pastor con su pueblo católico”.

Pero, sobre todo, será una visita que incluirá a todo el pueblo argentino más allá de la fe que se profece: “Significa sobre todo para los católicos, y para quienes no lo son, una oportunidad pastoral de poder reflexionar sobre nuestra vida y cómo vivimos como argentinos”.