Sancor Seguros celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales

SANCOR SEGUROS celebró 80 años de trayectoria con un gran evento al aire libre realizado en Sunchales, la ciudad que vio nacer a la compañía en 1945. La propuesta reunió a clientes, Productores Asesores de Seguros, colaboradores, autoridades, representantes de instituciones y miembros de la comunidad en una noche especialmente diseñada para conmemorar este importante hito. El encuentro tuvo lugar en el predio del Nuevo Edificio Corporativo de SANCOR SEGUROS (sobre la Ruta Nacional N° 34) y convocó a casi 7000 personas.

"Somos muy positivos y estamos muy esperanzados para lo que el futuro nos depara. Hay enormes transformaciones, pero nosotros creemos que podemos adaptarnos y liderar los cambios haciendo patria, como han hecho los pioneros que han generado nuestra organización", afirmó Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros.

La celebración incluyó un espectáculo artístico de primer nivel, con la participación de destacados músicos argentinos como Jorge Rojas, Raúl Lavié, Eugenia Quevedo y Chaqueño Palavecino, quienes formaron parte de una puesta especialmente desarrollada para la ocasión.

Además, los asistentes disfrutaron de una propuesta gastronómica a cargo de dos instituciones emblemáticas de la ciudad: el Club Deportivo Libertad y el Club Atlético Unión.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la proyección de un saludo especial de Lionel Messi, quien envió un mensaje dedicado a la compañía y a toda su comunidad.

El cierre estuvo marcado por un impresionante espectáculo de 500 drones que iluminaron el cielo de Sunchales. A través de una secuencia de figuras y animaciones aéreas, el show recreó imágenes representativas de la historia, la identidad y la evolución de SANCOR SEGUROS a lo largo de sus ocho décadas de trayectoria, generando uno de los momentos más impactantes.

"Estar en Sunchales para conmemorar nuestros primeros 80 años tiene un significado muy profundo. Esta historia que hoy nos convoca representa el esfuerzo colectivo de generaciones enteras. Nuestro Grupo no surgió por azar, sino de la convicción de que la ayuda mutua y el trabajo en equipo son las herramientas más poderosas para transformar la realidad", señaló Carlos Casto en su último discurso como presidente de SANCOR SEGUROS.

El festejo formó parte de las actividades conmemorativas desarrolladas por la aseguradora durante su 80° aniversario y reflejó el vínculo histórico que mantiene con la ciudad de Sunchales y con las comunidades que la acompañan en toda la Argentina y la región.

"Queremos agradecer especialmente a todos los clientes y amigos de Sancor Seguros. Ellos son la fuerza motora de estos 80 años de vida y el motivo principal para seguir trabajando por la compañía. Somos una cooperativa que nació en Sunchales y desde allí nos expandimos al mundo. Hoy, en cada rincón de la Argentina hay una oficina de Sancor Seguros y eso nos llena de orgullo", expresó Enso Olocco, gerente de Publicidad y Relaciones Públicas del Grupo Sancor Seguros.