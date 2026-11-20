El cierre de esta etapa estuvo a cargo de la reconocida escritora Claudia Piñeiro con el episodio titulado “La vida fuera de guion”.

SanCor Salud y su Fundación concluyeron la primera temporada de Más allá del diálogo, el podcast conducido por Eugenia Zicavo que propone conversaciones profundas sobre temáticas que atraviesan la vida cotidiana e invitan a detenerse a pensar. El cierre de esta etapa estuvo a cargo de la reconocida escritora Claudia Piñeiro con el episodio titulado “La vida fuera de guion”, que ya puede escucharse en Spotify.

Durante la charla, Piñeiro abordó uno de los grandes desafíos de la época: la dificultad para conectar a través de las distintas edades en un entorno atravesado por la tecnología. “Esta brecha generacional se complica mucho con todo lo que tiene que ver con lo digital. Hay generaciones que son 100% digitales, entonces no hay diferencias solo de pensamiento o ideología, sino también de lenguaje. Por eso es tan importante escucharnos y trazar puentes. Porque, pese a esas diferencias, hay muchos temas sobre los que se puede conversar y encontrar puntos de encuentro”, señaló la autora.

Asimismo, profundizó en el rol formativo y empático de los libros frente al consumo de pantallas y los bloqueos lectores: “Quien lee va siguiendo los personajes, se pone en su lugar y trata de entender cómo piensan. En ese sentido, la lectura es un gran abridor de mentes, de pensamiento crítico y de comprensión de distintos universos, entendiendo que la verdad no es única”. Sobre el hábito lector en los más jóvenes, la escritora destacó la figura de los mediadores: “Lo primero que tiene que haber es un iniciador con pasión, sea en la familia o en la escuela. Alguien que cuente una historia con clima y suspenso abre una puerta para traerlos a mundos y voces que piensan distinto”.

Una temporada dedicada al bienestar y los vínculos cotidianos

Estrenado en septiembre, Más allá del diálogo nació como una iniciativa de SanCor Salud y su Fundación orientada a promover el bienestar integral en sus múltiples dimensiones, trascendiendo lo individual para poner el foco en la salud mental, el bienestar emocional, la cultura y el desafío de la desconexión digital en la sociedad contemporánea.

A lo largo de sus episodios, el ciclo reunió a especialistas y referentes de distintas disciplinas que aportaron sus miradas:

● Fernando de Vedia: el escritor de literatura infantil inauguró el ciclo reflexionando sobre el juego, la imaginación y el rescate de la creatividad en la vida adulta.

● Agustina Gómez Orfila: escritora, comunicadora y referente literaria en redes, quien abordó cómo la lectura funciona como una pausa necesaria frente al ritmo acelerado y el desafío de acercar los libros a las nuevas generaciones despojándolos de solemnidad.

● Marina Mammoliti: psicóloga clínica y divulgadora, enfocada en la salud mental, el registro personal y el impacto de los vínculos en el bienestar actual.

● Gonzalo Ludueña: escritor cordobés de ficción juvenil y creador de contenido, quien conversó sobre la creatividad joven, el impacto de la aceleración digital y la lectura como un refugio cotidiano para cuidar la salud mental.

● Claudia Piñeiro: a cargo del episodio final, con un recorrido centrado en la escucha activa, la literatura y el desafío de conectar más allá de las diferencias de lenguaje y edad.

Con esta primera entrega, SanCor Salud y su Fundación consolidan un espacio de divulgación y encuentro que acerca contenidos de valor a la comunidad. Todos los episodios de la primera temporada de Más allá del diálogo se encuentran disponibles de manera gratuita en Spotify y YouTube.