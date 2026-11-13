Pantallas, límites y amor: SanCor Salud y Chicos.net lanzan “Mirame”, una guía para la crianza en la era digital
En un contexto donde los dispositivos digitales están presentes desde los primeros años de vida, surge una pregunta que atraviesa a la mayoría de los hogares: ¿cómo acompañar a niños y niñas en sus primeros vínculos con las pantallas? Con la convicción de dar un paso
más allá de la asistencia médica tradicional y asumir un rol activo en el bienestar integral de la familia, SanCor Salud, en alianza con la asociación civil Chicos.net - referente en ciudadanía y derechos digitales de la niñez -, presentó "Mirame", un proyecto pensado para acercar herramientas concretas y abrir el diálogo sobre la crianza digital en la primera infancia.
La iniciativa parte de una idea clave: no existen fórmulas mágicas ni manuales perfectos para criar, especialmente en un entorno donde la tecnología cambia todos los días. Entre notificaciones, videos y una atención cada vez más fragmentada, la propuesta busca desterrar la mirada prohibitiva y la culpa, recordando que ningún celular o tablet reemplaza un abrazo, el juego compartido o la mirada atenta de un adulto. El objetivo es aprender a convivir con las pantallas de forma equilibrada, entendiendo que cuidar también es estar presentes en lo que los más chicos viven dentro del entorno digital.
“La salud y el bienestar se construyen día a día en el seno de los hogares. Por eso - en línea con nuestro propósito como empresa de salud - decidimos convertirnos en aliados de las familias también en estos temas. El objetivo de ‘Mirame’ es claro: acompañar a madres, padres y tutores con propuestas que promuevan hábitos saludables y entornos de cuidado genuinos para las infancias”, destacó Nora Mosso, Gerenta de Marketing de SanCor Salud.
A través de un ciclo de seis cápsulas audiovisuales, especialistas de Chicos.net abordan situaciones cotidianas que suelen generar dudas y tensiones familiares. Entre ellas, qué hacer cuando aparece el clásico "me aburro" y el teléfono surge como salvavidas automático, cómo influye el propio ejemplo de los grandes frente a las pantallas, la convivencia entre juegos analógicos y videojuegos, y cómo pensar los límites y el tiempo de uso más allá de un simple reloj o un control parental.
En este sentido, Andrea Urbas, directora de Chicos.net, señaló que “promover una crianza digital consciente y saludable implica reconocer que no se trata solo de cuánto tiempo pasan los chicos frente a las pantallas, sino también de cómo las usan, qué experiencias
tienen y cómo los cuidamos. Para eso, las familias necesitan orientación. ‘Mirame’ nos habla especialmente de nuestro uso de pantallas, y de la imperiosa necesidad de estar presentes con nuestra mirada y compartir tiempo de calidad con los chicos pequeños”.
"Mirame" invita a madres, padres y cuidadores a hacerse preguntas, revisar hábitos en casa y descubrir que las pantallas no tienen por qué ser una barrera que aísle, sino que también pueden transformarse en un espacio de encuentro y aprendizaje si los adultos se
involucran.
Todos los contenidos, junto a una guía con recomendaciones prácticas desarrolladas por especialistas, se encuentran disponibles de forma libre y gratuita en el sitio web y se compartirán de manera progresiva a través de las redes sociales de SanCor Salud y Chicos.net.