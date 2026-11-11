LG_Daños_1650x150 px

Donar sangre es dar vida: Sumate a las jornadas de Prevención Salud en Sunchales

En el marco de su programa preventivo “Sumá chances de vida”, la prepaga de Sancor Seguros, invita a toda la comunidad de Sunchales a participar de dos nuevas jornadas de donación voluntaria de sangre, que se realizarán durante noviembre.
Sociedad11/11/2026 10:40 Prevención Salud

imagen

Donar sangre es un acto sencillo, seguro y solidario que puede ayudar a salvar hasta tres vidas. Además, es fundamental para garantizar la disponibilidad de sangre en hospitales y centros de salud, donde se necesita diariamente.

¿Cuándo y dónde se realizarán las jornadas?

Las jornadas tendrán lugar los días martes 17 y 24 de noviembre, de 9 a 13:30 horas, en Edificio Corporativo, ubicado en Avenida Independencia 333, Sunchales.

¿Cuáles son los requisitos para donar?

Para participar, es importante tener en cuenta las siguientes condiciones:

·        Tener entre 18 y 65 años.

·        Pesar más de 50 kg.

·        Encontrarse en buen estado general de salud.

·        Presentar DNI o documentación que acredite identidad.

·        Haber descansado adecuadamente la noche anterior.

·        No haber tenido hepatitis después de los 11 años de edad.

·        No haberse realizado cirugías, piercings o tatuajes en los últimos seis meses.

·        No concurrir en ayunas.

Antes de cada donación, un profesional de la salud realizará una evaluación para determinar si la persona reúne las condiciones necesarias para donar de manera segura.

¿Cómo inscribirse?

La participación es abierta a toda la comunidad y requiere inscripción previa. Quienes deseen sumarse podrán elegir una de las fechas disponibles y completar el formulario correspondiente.
Los turnos para donar son de 9 a 12:40 hs, en ambas jornadas.

Si querés donar el martes 17/11, regístrate aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ4nWSU2mSDlqjKlf7yDhbS5EpMVOVEMx7N2TSZ8fBQpB6EA/viewform?usp=header

Para donar el martes 24/11, regístrate aquí: https://forms.gle/aaihGRqx52scdodR9

El proceso completo de donación, que incluye el registro, la entrevista médica, la extracción y el refrigerio posterior, lleva aproximadamente entre 45 minutos y una hora, pero la extracción solo dura 5 minutos.

Un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia. ¡Sumate a donar sangre y ayudá a multiplicar las chances de vida!

Te puede interesar
Lo más visto
Pinotti y la tasa urbana

Pinotti y la discusión por la tasa urbana: "No me importa pagar el costo político porque mi obligación es actuar con responsabilidad"

Jorge Tribouley
Ciudad10/11/2026 10:00
El intendente de Sunchales explicó que la Tasa Urbana cubre apenas el 30% del costo de prestación del servicio. Atribuyó el cambio de escenario económico a la reducción de las transferencias nacionales, defendió las medidas de ajuste del gasto y sostuvo que la actualización es necesaria para mejorar los servicios y evitar el deterioro de las cuentas municipales. 
Lazo

Maria Esther Barrios, viuda de Cabrera

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales11/11/2026 09:55
Falleció el miércoles 11 de noviembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 86 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 9:00 y las 16:30, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Tucumán 455. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
imagen

Duro comunicado del Ejecutivo Municipal: Mandó a estudiar a los concejales opositores por desconocimiento, inacción y falta de propuestas

Departamento Ejecutivo Municipal
Ciudad11/11/2026 10:43
El comunicado afirma que "mientras el Municipio hace esfuerzos cotidianos para sostener los servicios, administrar recursos limitados y dar respuestas en medio de una profunda crisis económica y social, las presentaciones de los funcionarios ante el Concejo Municipal volvieron a dejar expuestas la falta de conocimiento, iniciativa y compromiso de algunos concejales con la realidad de Sunchales".
Boletín de noticias