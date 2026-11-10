Incendio en Barrio 9 de Julio: Habría sido intencional y generado por un familiar que residía en la vivienda

Imagen: Gentileza Sunchales Día x Día

Un grave episodio se registró durante la madrugada del domingo 8 de noviembre en una vivienda ubicada en calle Crespo al 673, en barrio 9 de Julio de Sunchales, donde un incendio provocó importantes daños materiales y dejó a una familia sin posibilidades de continuar habitando el inmueble. La principal hipótesis investigada es que el fuego habría sido provocado intencionalmente.

Alrededor de las 2:30, personal de la dependencia local fue comisionado para intervenir en el domicilio, donde se había declarado un incendio y había menores de edad. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria, quien relató que momentos antes había observado a su hijo, de 39 años, en el interior de la vivienda, en un estado preocupante que atribuyó al consumo de sustancias.

Según su testimonio, luego de pedirle que se fuera a dormir, regresó a su habitación. Sin embargo, minutos después escuchó ruidos provenientes del comedor y, al levantarse, advirtió que el fuego se estaba propagando por distintos sectores de la casa. Inmediatamente alertó al resto de los integrantes de la familia, quienes lograron salir al exterior.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y personal de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de su área Científica, para realizar las actuaciones correspondientes y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Un detenido a disposición de la Fiscalía

La investigación tuvo novedades durante la madrugada. Según consignó la Policía, a las 4:10 se recibió la disposición del fiscal Martín Castellano, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la detención comunicada del hombre de 39 años.

El procedimiento se concretó posteriormente con su traslado a la Alcaidía de Rafaela, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que se inició el fuego y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El dramático testimonio de una familia que pide ayuda

En una entrevista realizada por el medio Sunchales Día x Día, integrantes de la familia damnificada reconstruyeron los momentos previos al incendio y describieron una situación de conflictividad que, según manifestaron, se arrastraba desde hacía tiempo.

Una de las familiares explicó que el hombre atraviesa problemas de adicciones y que anteriormente se habían registrado otros episodios de violencia y presuntos intentos de provocar incendios en propiedades de integrantes del mismo grupo familiar.

Según su relato, meses atrás se habría producido un episodio similar en la vivienda de otra familiar, ubicada en Villa del Parque, mientras que también mencionó un intento de incendio en su propio domicilio que pudo ser controlado a tiempo.

La mujer sostuvo que la familia venía manifestando preocupación por estas situaciones y reclamó la intervención de las autoridades para encontrar una solución que permita garantizar la seguridad de todos.

Uno de los aspectos más preocupantes del episodio ocurrido en calle Crespo fue que en el inmueble se encontraban dos menores de 10 y 12 años. La familia aseguró que el fuego avanzó rápidamente y que la evacuación permitió evitar consecuencias personales de mayor gravedad.

«No quedó nada de la casa», fue una de las expresiones que resumió la dimensión de las pérdidas materiales sufridas.

Sin vivienda y con temor por lo que pueda suceder

Además de las consecuencias materiales, el incendio dejó a la familia en una situación de extrema vulnerabilidad. Los damnificados explicaron que debieron distribuirse temporalmente en domicilios de otros familiares, mientras reciben donaciones de ropa, calzado, alimentos y muebles.

También agradecieron la colaboración de vecinos y personas que se acercaron para brindar asistencia durante las primeras horas posteriores al siniestro.

Sin embargo, señalaron que la principal necesidad será encontrar una solución habitacional, ya que la vivienda quedó prácticamente destruida y no se encuentra en condiciones de ser habitada.

Durante la entrevista también expresaron su preocupación por la situación judicial del detenido y el temor ante la posibilidad de que recupere la libertad. En ese sentido, reclamaron que se adopten medidas que permitan abordar la problemática y evitar nuevos episodios de violencia.

La familia también manifestó que, hasta el momento de la entrevista, no había mantenido contacto directo con representantes de la Fiscalía, mientras aguardaba novedades sobre el avance de la investigación y las medidas que pudieran adoptarse.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una problemática compleja que excede el episodio puntual: la necesidad de respuestas institucionales ante situaciones familiares atravesadas por consumos problemáticos, episodios de violencia y riesgos para terceros.