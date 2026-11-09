Radicales y Socialistas pusieron fin al matrimonio. Solo habrá convivencia por obligación

El proyecto de ley de seguridad “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública” de Santa Fe (impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro) no se aprobó con un número exacto y cerrado de “modificaciones” puntuales, sino que el texto original de 11 puntos y media docena de cuerpos normativos sufrió modificaciones y recortes en varios de sus puntos más polémicos, tras negociaciones entre la UCR, el socialismo, el Ejecutivo y hasta la Corte Suprema de Justicia.

El autor intelectual de la ley, Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad y Justicia, acotó que “salió el 90% de lo que pedimos” y que “hoy tengo más herramientas que ayer para luchar contra el delito”, reconociendo que, en la pelea contra los delincuentes, “siempre se está al límite de las libertades y las garantías”.

Colegas periodistas rosarinos cuentan que el Poder Ejecutivo cambió a los interlocutores radicales “formales” (Fabián Bastía por La Gris y José Corral y Martín Rossúa en Diputados, estos dos últimos de impecable trabajo técnico en el forjado de los acuerdos y la redacción técnica) por los pitbull proístas Federico Angelini y Cristian Cunha (dos “filo libertarios”, además), a quienes una semana antes Felipe Michlig, desde el mismísimo estrado de la presidencia pro tempore del Senado, azuzó para que salieran a “garronear” y algo más (“pegaron debajo del cinturón”, reprochó Lionela Cattalini) al parsimonioso socialismo.

Y el paquete salió. Y las imposturas quedaron a la vista.

Por más que el siempre prudente y ubicuo diputado socialista Rubén Galassi haga de la esgrima semántica un fino ejercicio de sutil diplomacia política, en Unidos, entre radicales y socialistas, el jueves pasado “algo” se rompió para siempre. A partir de ahora solo primarán las formas (tampoco es cuestión de darle pasto a las fieras).

Una de las características de esta columna es no abusar de los eufemismos (primos hermanos de la hipocresía) cuando de contar lo que ocurre y, en función de ello, avizorar lo que podría sobrevenir, se trata.

“El problema es cuando a la política la maneja la comunicación”, coincidieron los socialistas Joaquín Blanco, en el recinto, y Rubén Galassi, en la emisora REC de esta capital. Seguramente recordaron cuando los “focus group”, análisis sociológicos y encuestas definieron que la lista de candidatos a Convencionales Reformadores de Unidos no debía estar compuesta por integrantes de “la casta” política. Ambos también saben que esos mismos mecanismos contemporáneos de influencia en la toma de decisiones políticas le aconsejan a Maximiliano Pullaro extremar la lucha contra la inseguridad, además de no acercarse tanto, pero tampoco alejarse demasiado, de LLA. De allí lo que nosotros definimos como posturas “liberkeynesianas” de Pullaro a la hora de gobernar, con lo cual evidentemente mal no le va: según Aníbal Urios, de DC Comunicaciones, hoy la sociedad santafesina no tendría problemas en reelegir a Pullaro, como tampoco a Milei, aunque el mismo sondeo ubique a LLA con una para nada despreciable opción de voto sin candidato a la vista.

Por el contrario, el socialismo no quiere ni en figurillas a Milei de nuevo en el Sillón de Rivadavia y, para ello, no escatima simpatías con todo aquel que se le oponga acérrimamente. No importa si fueran kirchneristas, radicales “kirchnerizados” como Lousteau o Larreta; peronistas oportunistas a lo Schiaretti (con quien Pullaro se asoció en el experimento Provincias Unidas) o Myriam Bregman. Y se lo hacen notar a Pullaro cada vez que alguien ondea la posibilidad —quimérica desde nuestro punto de vista— de un acuerdo entre libertarios y radicales.

Fantasioso acuerdo tácito (entre Pullaro y Milei) que, cada vez que se agita, es desacreditado enérgicamente con un reel de Instagram por el hoy apoderado (¿mañana candidato a gobernador tal vez?) de LLA en Santa Fe, Marcos Peyrano, quien hace horas publicó, por ejemplo, ácidas críticas sobre el presupuesto 2027.

¿Quién, “con dos dedos de frente”, podría pensar que Javier Milei no llevaría candidato a gobernador en el segundo o tercer distrito más importante del país? “Ah, pero sería un candidato de bajas calorías para no perjudicar las chances de Pullaro”, argumentan con asombrosa agudeza los auspiciantes (en Unidos y analistas políticos) del supuesto “pacto”. Por contraposición: ¿quién podría ser entonces el candidato “calórico” que pudiera comprometer la reelección de Pullaro?

Las respuestas las podríamos encontrar “de adelante hacia atrás” (como en el calendario electoral). Esto es: si en octubre del año que viene la ciudadanía quisiera que Javier Milei siguiera gobernando el país, lo más probable es que buscara una sintonía similar en la Provincia (solo rota en la historia reciente con Macri-Lifschitz y al filo de la navaja). De allí la “necesidad” de Maximiliano Pullaro de, sin mimetizarse con LLA, tratar de que la sociedad santafesina internalice que “bien podría ser el gobernador de Javier Milei”, obligando a Marcos Peyrano, por ejemplo, a extremar rudezas para hacer notar que él es flor original libertaria (y no una epífita como las orquídeas, que viven apoyadas o sujetas sobre otras plantas).

Naturalmente, ni Pullaro ni los libertarios podrían saber hoy si la sociedad quisiera que Javier Milei continuara gobernando Argentina o, por el contrario, desearía volver al pasado con cualesquiera de las dos versiones del peronismo: Axel Kicillof o el más centroderechista Sergio Massa. En tal caso, en Santa Fe crecerían las acciones de quien ganare en abril las PASO del peronismo.

Así las cosas, el PS no saldrá de Unidos el 7 de febrero, cuando seguramente cierre el plazo para la inscripción de alianzas en la provincia de Santa Fe, pero tiene tasado que el radicalismo difícilmente lo invite a formar parte de la lista oficial de Maximiliano Pullaro (al menos en los términos y condiciones que desearía). Motivo por el cual es altamente probable que, con Clara García a la cabeza, decida armar una lista colectora de diputados que lleve a Maximiliano Pullaro como candidato a gobernador, idea que quizás comenzó a plantearse cuando advirtieron que el “artículo 44” de la Ley Electoral cayó como un gancho al hígado en la Gris.

Si así fuere, la incógnita sería quién puntearía la grilla “oficial” de diputados de Maximiliano Pullaro y si el ilustre apellido Lifschitz también liderará una lista.

Cuando el Senado le dé sanción definitiva a lo aprobado el jueves pasado en Diputados, Maximiliano Pullaro habrá consolidado un hito histórico de reformas y leyes fundamentales en tres años de mandato —más de 20—, coronadas por la épica reforma de la Constitución Provincial.