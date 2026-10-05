Maximiliano Pullaro arranca temprano en Santa Fe: Propondría las PASO para el 18 de abril y las Generales el 13 de junio

Gobernador Maximiliano Pullaro. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ya tiene en la cabeza el calendario electoral para 2027. Las PASO se realizarían el 18 de abril y las generales el 13 de junio, mientras que el cierre de listas se celebraría, bien temprano, el 12 de febrero. De confirmarse, no sobra el tiempo y la rosca para el armado. Con dicho esquema, la Bota podría convertirse en la primera provincia que concurra a las urnas el año próximo. El cronograma en mente es muy similar al que se empleó en 2025, en la elección de convencionales constituyentes y concejales, donde se cerraron listas un 7 de febrero, se votaron primarias el 13 de abril y generales el 29 de junio. Un calendario tempranero para Maximiliano Pullaro De esta manera, Pullaro se garantizaría despegar lo más posible el calendario provincial del nacional y que la elección santafesina no se vea contaminada por matices foráneos. “Que se plebiscite la gestión provincial y nada más”, le aportó a Letra P uno de los funcionarios políticos de la Casa Gris. Si el Congreso no las suspende, las PASO nacionales se realizarán en agosto de 2027, dos meses más tarde, en octubre, se celebrará la primera vuelta y, de ser necesario, un balotaje en noviembre. Con el boceto de Pullaro, Santa Fe no se cruzaría, ni siquiera se rozaría, con el calendario nacional.

En paralelo, y de este modo, el gobernador les sacaría ventaja a sus potenciales rivales. El radical, que irá por la reelección, ya está en la cancha, con conocimiento pleno y sin necesidad de posicionamiento.