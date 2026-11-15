El Socialismo ofendido con Pullaro: “Nosotros que lo criamos de potrillo”

El socialismo sintió que los «golpes bajos» (Lionella Cattalini dixit) propinados por dos funcionarios "proístas" del gobierno de Pullaro (Cristian Cunha y Federico Angelini) no podían haberse dado sin la venia del gobernador, a quien Blanco le recordó que tanto él como algunos de sus funcionarios – Cococcioni, por ejemplo – fueron «criados desde potrillo» por los distintos gobiernos socialistas. Ahora advierte que está tomando un camino equivocado (¿en el coqueteo con LLA?), influenciado por las estrategias comunicacionales (¿que emanan de la oficina conducida por Luis Persello?): «Aspiro a que la política la conduzca la política y no la comunicación», disparó Blanco, cobrándose también, quizás, otras facturas.

Hace una semana, en esta columna especulábamos con la posibilidad de que Clara García armase una «lista corta» o colectora de diputados, con Maximiliano Pullaro como candidato a gobernador, armonizando el discurso de «darle fortaleza a Unidos en una categoría –diputados– que ahora será por el sistema D'Hondt». Rubén Galassi, quien junto a Antonio Bonfatti lidera un espacio dentro del socialismo, había planteado en el propio canal de televisión provincial RTS que el PS ni siquiera debiera pensar en una fórmula gubernamental propia, pero que, además, debería «consensuar la lista de diputados» con el radicalismo.

El jueves pasado, en el programa de televisión Sin Mordaza, el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz «Cacu» Cándido, integrante de la «mesa chica» del gobernador Pullaro, los desafió (a los socialistas) a ir por más: «Si la discusión es de fondo, la interna debería ser a gobernador», conminó, mientras prácticamente ratificaba a Gisela Scaglia como nuevamente compañera de fórmula de Maximiliano Pullaro.

La gota que rebalsó el vaso fue la invitación de Joaquín Blanco al economista Emmanuel Álvarez Agis (a quien los colegas porteños sindican como muy probable ministro de Economía de Axel Kicillof si este fuese presidente) al centro de estudios La Usina Social, para que literalmente destrozara la política económica de Javier Milei: «Rosario es una de las grandes perdedoras del modelo económico de Javier Milei», asestó Blanco.

¿Qué margen de maniobra le está dejando el socialismo a Maximiliano Pullaro frente al Gobierno nacional, más allá de sumarse a sus diatribas contra la gestión de Javier Milei? Pullaro no lo hará, al menos de la manera en que lo quisiera el socialismo. Por ahora. Si el panorama se agrava, tampoco querría quedar pegado. ¿La opción sería entonces Axel Kicillof? ¿O desempolvar otra vez la tercera posición? Y, en todos los casos, ¿con qué candidato a presidente?

Juan Cruz Cándido, hábil en el arte de la semántica política, le transmitió al socialismo el pensamiento gubernamental: si están dispuestos a «corajearla», no se queden a mitad de camino, vayan por todo. Caso contrario, nos sentamos y clavamos el hacha de la paz.

¿Hasta cuándo retumbarán los tambores de guerra?

Preocupaciones compartidas entre Pullaro y Frigerio

Fue en horas de la siesta santafesina de hace una semana cuando Maximiliano Pullaro recibió en la Casa Gris, junto a sus ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno, Fabián Bastía, a su amigo y par entrerriano, Rogelio Frigerio (acompañado por su ministro de Economía), para «compartir datos y escenarios de las economías provinciales, sobremanera de cara a 2027, año en que ambos gobernadores se jugarán sus reelecciones», según confió una calificada fuente.

A Pullaro y Frigerio les preocupa la macroeconomía nacional, ya que hasta junio-julio había una interpretación optimista de una economía que crecía y una inflación que bajaba. Hoy, prácticamente, coincidieron en que la economía está en recesión técnica y no hay creación de empleo. Crecen solamente los sectores que representan el 15 % del PBI, mientras que los que representan el 85 % están estancados o caen, concluyeron.

Santa Fe alimenta el motor productivo

De allí que, a pedido de Maximiliano Pullaro, sus ministros Pablo Olivares y Gustavo Puccini expriman ideas para alimentar el motor productivo dentro de un marco de extrema delicadeza.

Es así como el Ministerio de Desarrollo Productivo volvió a destinar fondos –600 millones de pesos, en este caso– para bonificar 10 puntos de la tasa que obtengan las empresas, básicamente pymes, que negocien cheques, pagarés y facturas en la plaza bursátil a través del Mercado Argentino de Valores.

Durante la primera experiencia, hace algunos meses, el Ministerio de Desarrollo Productivo había fondeado con 1.000 millones de pesos al MAV para la misma bonificación de tasas. A través de los agentes de Bolsa, se canalizó en tiempo récord el 100 % de los fondos, con 3.217 operaciones destinadas a 276 pymes provinciales.

En el MAV destacan que este programa ideado por la Provincia es muy provechoso para el sistema porque no distorsiona el mercado, como sí ocurriría si se forzara una baja de las tasas de interés. Esto se debe a que el inversor (comprador del cheque, pagaré, etc.) obtiene la tasa de interés del mercado, mientras que el tomador del crédito recibe el beneficio de la bonificación.

Cualquier empresa santafesina, previo visto bueno del Ministerio de Desarrollo Productivo, puede solicitar el ingreso al beneficio mediante la negociación de cheques, facturas y pagarés con un agente de Bolsa habilitado.

«Se vienen tiempos abyectos», supo decir alguna vez Rafael Bielsa.