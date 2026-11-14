El temporal provocó voladuras de techos, caída de árboles y daños en postes en Sunchales

El temporal que azotó a Sunchales durante la noche del viernes y las primeras horas del sábado provocó diversos inconvenientes, principalmente por la caída de árboles, daños en postes de comunicaciones y energía eléctrica y la voladura de techos en dos propiedades.

De acuerdo con los registros pluviométricos, cayeron 59 milímetros de lluvia entre las 21:30 y las 00:35, mientras que las ráfagas de viento alcanzaron una velocidad máxima de 97 km/h. Las condiciones más intensas se mantuvieron hasta cerca de la 1:00, con vientos de entre 60 y 70 km/h.

En diálogo con El Eco de Sunchales, Fabián Bongiovanni, subsecretario a cargo de la Agencia Municipal de Seguridad, brindó un panorama de las consecuencias del fenómeno y de las tareas desplegadas para recuperar la normalidad en la ciudad.

El funcionario explicó que los principales daños estuvieron relacionados con el arbolado público y los postes de servicios, aunque también se registraron dos situaciones de mayor consideración por la voladura de dos techos en propiedades particulares.

"Todo se fue abordando desde anoche mismo", señaló Bongiovanni, quien detalló que las cuadrillas municipales de Obras comenzaron a trabajar durante la misma noche, atendiendo las prioridades que imponía la emergencia: liberar las calles, intervenir ante situaciones de riesgo eléctrico y posteriormente avanzar con la limpieza de ramas y otros restos.

En paralelo, los equipos de Desarrollo Humano trabajaron en la asistencia a las personas damnificadas y en la atención de algunas propiedades que sufrieron inconvenientes por el ingreso de agua.

El trabajo conjunto durante la emergencia

Bongiovanni destacó especialmente la participación de Bomberos Voluntarios y el trabajo articulado con las distintas áreas municipales a través de la Junta de Protección Civil.

En ese sentido, realizó un reconocimiento a los servidores públicos y a los equipos de Obras Públicas que participaron del operativo, remarcando la importancia de la coordinación para responder a las distintas situaciones que se fueron presentando durante la tormenta.

Otro de los inconvenientes importantes estuvo relacionado con el suministro eléctrico. La Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabajó desde el viernes por la noche y durante toda la madrugada para atender los problemas ocasionados por el temporal.

El funcionario indicó que se produjo un corte de energía eléctrica de consideración, aunque durante la mañana del sábado el servicio se encontraba en proceso de normalización y estimaba que la situación estaba prácticamente solucionada.

El comportamiento del sistema de drenaje urbano

Uno de los aspectos que Bongiovanni puso especialmente en valor fue el funcionamiento de las obras de canalización y drenaje de la ciudad.

El subsecretario señaló que el volumen de agua caída permitió poner a prueba los trabajos realizados y observar un escurrimiento muy importante, particularmente en aquellos sectores que históricamente eran considerados críticos.

"Ha sido un escurrimiento muy notable de lo que fue el agua caída", expresó, y agregó que en las zonas identificadas como más comprometidas no se recibieron reportes de inconvenientes de consideración.

Finalmente, Bongiovanni sostuvo que, pese a los daños ocasionados por la intensidad del viento, la situación se encontraba prácticamente normalizada durante la mañana del sábado, con los equipos municipales continuando las tareas de limpieza y asistencia.