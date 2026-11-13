Preventiva por 120 días para sunchalense acusado de incendiar la vivienda familiar

Imagen: Gentileza Sunchales Día x Día

Quedó en prisión preventiva un hombre de 39 años que es investigado por haber intentado matar a cinco integrantes de su familia mediante la provocación de un incendio en la casa en la que estaban durmiendo las víctimas ubicada en calle Crespo al 600 de Sunchales. Al imputado también se le atribuyó haber provocado un incendio intencional en el domicilio de su hermana en calle Congreso al 2200 en julio de este año.

La fiscal Paola Sofía Pradolini está a cargo de la investigación de los ilícitos, y es quien solicitó que el imputado, cuyas iniciales son EDA, transite el proceso judicial privado de su libertad. El juez Javier Bottero resolvió de manera oral en la audiencia, dispuso imponer la prisión preventiva por cuatro meses y ordenó la realización de un examen médico al imputado a través de una junta médica de Salud Mental.

Tentativa de homicidio

Pradolini afirmó que “con pleno conocimiento y voluntad de sus actos, el hombre investigado provocó de manera intencional un incendio en la casa en la que estaban durmiendo sus padres, un hermano y dos sobrinos menores de edad, con quienes convivía”. La fiscal precisó que “el imputado inició el foco ígneo el sábado pasado, alrededor de las 2:00 de la madrugada, en el interior de la vivienda utilizando un elemento de llama libre con la intención inequívoca de provocar la muerte de quienes estaban allí y se fue del lugar”.

La representante del MPA afirmó que “no logró su objetivo por razones ajenas a su voluntad, ya que al advertir el fuego, su madre alertó al resto de la familia y lograron escapar del inmueble y ponerse a salvo”.

Sostuvo Pradolini que “el incendio iniciado por el imputado provocó la destrucción total de la vivienda, afectó edificaciones linderas y creó un peligro común para la seguridad de los moradores y de terceros”.

Incendio intencional

La fiscal también recordó que “en julio de este año, el hombre investigado provocó de manera intencional un incendio en la casa de su hermana ubicada en Congreso al 2.200, mientras ella dormía”.

“En esa oportunidad, las llamas se propagaron por el garaje de la vivienda que dañaron bienes que había en el lugar y crearon un peligro común para las personas”, señaló la funcionaria.

Pradolini concluyó que “la víctima intentó combatir el fuego por sus propios medios arrojando baldes de agua, pero tuvieron que intervenir los bomberos para apagar definitivamente las llamas”.

Riesgos procesales

“El juez consideró valiosas las evidencias de cargo analizadas por la Fiscalía en la audiencia, y entendió que, con el grado de probabilidad inicial de la investigación, los hechos atribuidos al imputado están acreditados y se logró establecer que fue quien intervino en los ilícitos”, valoró Pradolini

También señaló que “el magistrado consideró que la pena en expectativa prevista para los delitos atribuidos, permite acreditar que, en caso de condena, necesariamente será de cumplimiento efectivo”.

En cuanto a los riesgos procesales, la fiscal apuntó que “el juez ponderó que subsiste el entorpecimiento probatorio ya que resulta necesario resguardar los testimonios de las víctimas y los testigos del caso, por lo que consideró que las medidas alternativas a la prisión preventiva propuestas por la Defensa eran insuficientes”.

Calificación penal

Al imputado se lo investiga por la autoría del delito de tentativa de homicidio calificado (por el vínculo y por el uso de un medio idóneo para crear un peligro común) e incendio doloso.