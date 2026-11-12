El Niño en Santa Fe: Anticipan cuatro meses de lluvias muy abundantes entre diciembre y marzo

La proyección forma parte del informe de situación meteorológica correspondiente al período noviembre de 2026-mayo de 2027. Según explicó Lucero en diálogo con Luis Mino, en el programa Ahora Vengo, el escenario más significativo se concentrará durante cuatro meses consecutivos, en los que los modelos muestran anomalías positivas de precipitaciones muy marcadas.

Con El Niño ya impactando en la provincia de Santa Fe , los próximos meses podrían marcar el período más exigente de este fenómeno climático en la provincia. El informe semestral del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT (CMMC SAT) , adelantado en exclusiva para AIRE por el técnico superior en Meteorología Pablo Lucero , anticipa un período de precipitaciones muy por encima de los valores normales entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, con posibles consecuencias sobre los niveles de los ríos de toda la provincia.

«Diciembre, enero, febrero y marzo: los meses completos con grandes excesos de precipitaciones», resumió el especialista, quien advirtió que no se trata de una situación limitada a Santa Fe, sino de un comportamiento que abarcaría prácticamente toda la cuenca del río Paraná.

El informe del CMMC SAT señala que noviembre ya comenzaría con precipitaciones levemente superiores a los valores normales. Sin embargo, el cambio más importante se observaría a partir de diciembre, cuando los excesos de lluvia se volverían mucho más significativos.

De acuerdo con Lucero, diciembre, enero, febrero y marzo presentarían una anomalía generalizada de precipitaciones, con valores que se ubican prácticamente en el extremo de la escala utilizada en los modelos de pronóstico.

"Llovería mucho más de lo que habitualmente llueve en estos meses. Es algo que venimos adelantando desde hace bastante", explicó el meteorólogo.

El especialista aclaró que no se observa una disminución progresiva de las precipitaciones a medida que avance el verano. Por el contrario, los cuatro meses presentan una señal de excesos importantes.

El escenario previsto comprende una extensa región que incluye Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, el sur de Brasil y Paraguay. También alcanza a las cuencas de los ríos Paraná, Iguazú, Paraguay y Salado.

El río Paraná y la preocupación por las crecidas

Uno de los puntos centrales del informe es la posible repercusión de este escenario de lluvias sobre los cursos de agua. El CMMC SAT advierte que, teniendo en cuenta las precipitaciones que ya se registran y las previstas en el noreste argentino y en los cauces que aportan al río Paraná, este último mantendría una tendencia a experimentar crecidas importantes durante los próximos meses.

La misma perspectiva alcanza al resto de los cursos de agua de la provincia, que también podrían presentar niveles elevados.

Durante la charla con Luis Mino, Lucero vinculó esta proyección con el comportamiento que ya comienza a mostrar el Paraná. Ambos señalaron que el río se encontraba próximo al nivel de alerta en el puerto de Santa Fe y recordaron que el organismo meteorológico había anticipado un incremento más acelerado de sus niveles.

"Ya para ahora íbamos a entrar en un período en que el río iba a subir no de a uno, dos o cinco centímetros por día, sino ocho, diez, doce o quince centímetros", explicó Lucero.

El meteorólogo remarcó que la combinación de un río elevado con precipitaciones abundantes durante diciembre, enero, febrero y marzo obliga a prestar especial atención a la evolución de la situación.

Qué pasará con las lluvias en abril y mayo: la incógnita del pronóstico

El informe introduce una particularidad para el tramo final del período analizado: los modelos muestran un posible déficit de precipitaciones durante abril y mayo de 2027. Sin embargo, Lucero pidió cautela al interpretar esa proyección porque no coincide con otros indicadores meteorológicos que se están observando.

"Sinceramente, ojalá, porque eso diría que ahí terminaría el fenómeno de El Niño. Pero no se condice con las condiciones que se ven en los dos océanos, Pacífico y Atlántico, que estarían calientes", explicó.

Según detalló, las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial indicarían que El Niño continuaría activo durante varios meses más. En los pronósticos analizados, recién hacia julio de 2027 se observaría un retorno de la anomalía de temperatura del agua al umbral de medio grado por encima de los valores normales, referencia utilizada para determinar la presencia del fenómeno.

Pero hay un detalle fundamental: los efectos de El Niño en nuestra región no son inmediatos. Llegan con un retraso de entre 30 y 90 días respecto de lo que sucede en el Pacífico ecuatorial.

Por eso, aunque el fenómeno comenzara a debilitarse en ese océano hacia julio, sus efectos podrían continuar en Santa Fe durante agosto, septiembre u octubre de 2027.

«No nos termina de cerrar ese déficit de precipitación», reconoció Lucero, quien consideró que todavía faltan varios meses y que es necesario seguir de cerca la evolución de los modelos.

El Niño muy fuerte y el aporte de humedad de dos océanos

Otro de los factores que explica la preocupación meteorológica es la intensidad prevista para El Niño.

El informe incorpora las proyecciones del organismo internacional de referencia para el seguimiento del fenómeno ENSO, que en su actualización de octubre de 2026 asignaba un 100% de probabilidades a una intensidad muy fuerte durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre.

El calentamiento del Pacífico ecuatorial, sumado a un nuevo incremento de las temperaturas del océano Atlántico previsto desde enero, podría favorecer un mayor aporte de humedad hacia nuestra región.

Lucero explicó que esa combinación puede generar una especie de canal de ingreso de humedad precipitable desde ambos océanos, potenciando los efectos de El Niño.

Además, el informe advierte sobre una mayor frecuencia de tormentas fuertes y severas al menos hasta el otoño. También contempla la posibilidad de situaciones de bloqueo atmosférico, capaces de generar sistemas estacionarios con lluvias persistentes o, en otros momentos, períodos de ausencia de precipitaciones.

Cómo estarán las temperaturas durante los próximos meses

En cuanto a las temperaturas medias, el informe no proyecta un escenario de calor significativamente superior a los valores habituales. Para noviembre, se esperan registros dentro de los parámetros normales en el centro y sur provincial, mientras que el norte podría presentar temperaturas levemente superiores.

En la perspectiva general de noviembre a mayo, los valores medios se ubicarían dentro de los normales o algo por debajo. Esta situación se relaciona con una mayor presencia de nubosidad y el incremento de las precipitaciones.

El documento también repasa lo ocurrido durante octubre de 2026: en la ciudad de Santa Fe, la temperatura media fue de 17,9 grados, frente a los 20,9 grados correspondientes al promedio de los últimos 14 años. De esta manera, octubre se convirtió en el más frío desde 2013, una característica que se repitió por tercer mes consecutivo, después de agosto y septiembre.

El escenario que anticipa el informe semestral del CMMC SAT plantea así varios meses de especial atención para Santa Fe y la región. El período comprendido entre diciembre y marzo aparece como el más comprometido por los excesos de precipitaciones, mientras que la evolución de los ríos y la incertidumbre sobre lo que ocurrirá durante abril y mayo serán dos variables fundamentales para seguir de cerca.

FUENTE: Aire de Santa Fe