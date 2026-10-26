El tiempo en Sunchales y la región: Regresa de a poquito el calor y se alejan las lluvias

Las jornadas se presentarán mayormente soleadas durante gran parte de la semana, con alguna nubosidad. Respecto de las temperaturas, se espera que presenten una tendencia en suave ascenso con el correr de los días.
General26/10/2026 08:30Jorge TribouleyJorge Tribouley
correr en dia soleado

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. La semana comienza nuevamente con plena acción de un sistema relativamente frío actuando en la región, lo que permite predominio de ingreso de aire en general desde el sur en todos los niveles de la troposfera a la misma. Esta situación genera que las jornadas se presenten mayormente soleadas durante gran parte de la semana, con alguna nubosidad por momentos debido a las reconfiguraciones que deberían adoptar las corrientes de aire durante la misma. Respecto de las temperaturas, se espera que presenten una tendencia en suave ascenso con el correr de los días.

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Martes con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día con condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 12º y máxima 21º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al este/sureste.

En tanto para el miércoles con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 13º y máxima 25º. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando al este/noreste por momentos e incrementando la intensidad hacia la tarde/noche.

Por último jueves mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, sobre todo hacía últimas horas del día y con condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 14º y máxima 26º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

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