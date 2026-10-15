Así sigue el tiempo en Sunchales y la región: ¿Se alejan las lluvias?

Viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde y tarde/noche con condiciones estables. Temperaturas en suave descenso: mínima 14º y máxima 20º. Vientos moderados predominando del sector sur/sureste.
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Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. Este jueves, si bien la configuración de las masas de aire se mantiene muy similar a las de ayer, se observa una leve pérdida de potencia en la acción del sistema ciclónico del Pacífico y con ello una acción algo más importante del aporte desde el sur del continente, sobre todo teniendo en cuenta el acercamientos de un nuevo sistema frío. Esta situación genera que la jornada de hoy se muestre algo más soleada pero todavía con nubosidad variable por momentos. Respecto de las temperaturas, no se presentan cambios significativos.
En tanto para el fin de semana se espera un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día y con condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 11º y poco cambio de las máximas, 18º. Vientos leves a moderados predominando del sector sureste, rotando al sur y luego al este/sureste.
Por último se espera un domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 10º y suave ascenso de las máximas, 20º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste.