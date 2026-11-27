La actividad comenzó con las palabras de bienvenida del presidente del Grupo Sancor Seguros, José Sánchez, quien destacó la importancia de recibir a los integrantes de Pacto Global de Naciones Unidas y a empresarios de la región.

Sánchez recordó que Sancor Seguros es una cooperativa con más de 80 años de trayectoria y sostuvo que los principios vinculados con la sostenibilidad forman parte de su identidad institucional. En ese sentido, remarcó que la organización busca transformar sus convicciones en acciones concretas y alentó a las empresas que recién comienzan a transitar ese camino a no temerle al desafío.

“Si cada uno de nosotros aporta un pequeño granito, seguro que entre todos haremos un mundo mejor”, expresó. Además, destacó que, desde el interior de la provincia de Santa Fe, el Grupo Sancor Seguros volvió a integrar la mesa ejecutiva de Pacto Global, reafirmando su compromiso con esta agenda.

El desafío de incorporar la sostenibilidad a la estrategia empresarial

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el diálogo entre el CEO del Grupo Sancor Seguros, Alejandro Simón, y el director ejecutivo de Pacto Global Argentina, Flavio Fuertes, quienes analizaron el papel de la sostenibilidad en la transformación de los modelos de negocio y los desafíos que enfrentan las empresas argentinas.

Durante la conversación, Simón sostuvo que la sostenibilidad no puede entenderse como una iniciativa aislada o una acción destinada a mostrar un determinado compromiso, sino que debe estar integrada a la estrategia y a la gestión cotidiana de las organizaciones.

“Se trata de una manera de gestionar”, afirmó, al señalar que los principios de sostenibilidad deben atravesar las decisiones y las distintas áreas de una empresa.

Consultado por Fuertes sobre cuántas compañías están realmente dispuestas a transformar sus modelos de negocio para incorporar esta perspectiva, el CEO consideró que se trata de un momento bisagra. Reconoció que algunas organizaciones se alejaron de esta agenda a partir de cambios en las tendencias globales, mientras que otras mantienen el compromiso y buscan profundizarlo.

En ese marco, planteó que la sostenibilidad no debe responder a una cuestión de moda o corrección política, sino a una concepción de largo plazo vinculada con la propia continuidad de las empresas.

“No es que solamente se trata de ser socialmente responsable. Se trata de que la empresa siga existiendo, perdurando y cada vez más exitosa a largo plazo”, explicó.

Los riesgos estructurales que atraviesan a las empresas

Otro de los ejes del intercambio estuvo relacionado con las dificultades que encuentran los empresarios argentinos para proyectar estrategias de largo plazo en un contexto de permanente volatilidad económica.

Simón consideró que esa realidad explica, en parte, por qué algunas empresas perciben la sostenibilidad como un costo y concentran sus esfuerzos en resolver las urgencias cotidianas. Sin embargo, advirtió que existen riesgos estructurales que tendrán un impacto creciente sobre los negocios y que requieren una mirada estratégica.

Entre ellos mencionó el cambio climático y la mayor frecuencia de fenómenos extremos, como inundaciones, sequías y temperaturas elevadas. También hizo referencia a los cambios demográficos, la caída de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida, factores que plantean nuevos desafíos sociales y económicos.

Asimismo, puso el foco en los riesgos tecnológicos, particularmente los vinculados con la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Al respecto, señaló que estas herramientas ofrecen enormes posibilidades, pero también pueden facilitar ataques informáticos y generar nuevas vulnerabilidades para las organizaciones.

“Los riesgos estructurales se subestiman, porque muchas veces se está tan pendiente de lo que pasa mañana que no se mira a largo plazo”, sostuvo.

Finalmente, Simón destacó la importancia del gobierno corporativo, la transparencia y la rendición de cuentas como componentes fundamentales de una gestión sostenible. Consideró que las empresas necesitan estructuras que garanticen conductas éticas y que esos compromisos no dependan exclusivamente de las personas que circunstancialmente ocupan los cargos directivos.

Referentes empresariales e institucionales

La jornada también contó con la participación de destacados expositores vinculados a empresas, instituciones y organizaciones de la región.

Entre ellos estuvieron Betina Azugna, gerente de Sostenibilidad del Grupo Sancor Seguros; Gustavo Molfino, director de Cormorán SA; Carolina Rimoldi, responsable de Comunicación de Pacto Global Argentina; Ariel Torti, responsable de proyectos técnicos de CODE; Matías Contardi, representante de la Bolsa de Comercio de Rosario; Tatiana Santori, directora general del Centro Comercial e Industrial de Rafaela; el ingeniero Diego Viñolo, jefe de Calidad de Manfrey; Rocío Curto, abogada de BASSO SA; y Constanza Funes, de Cooperativa Tau.

El encuentro permitió generar un espacio de intercambio entre representantes del entramado productivo santafesino, con el propósito de compartir experiencias y reflexionar sobre la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las estrategias empresariales.