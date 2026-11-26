En la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Sunchales, desarrollada durante la mañana de este jueves 26 de noviembre, se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal que establece un incremento del 20% sobre la tasa testigo fijada por la Provincia de Santa Fe para la determinación del Impuesto Patente Única sobre Vehículos correspondiente al ejercicio fiscal 2027.

La medida se encuadra en las facultades previstas por la Ley Provincial Nº 12.306 y sus modificatorias, que permiten a municipios y comunas incrementar hasta un 20% la tasa testigo provincial.

En términos prácticos, la aplicación de este porcentaje implica un recargo sobre el impuesto automotor que, de acuerdo con el mecanismo de liquidación provincial, se traduce en la incorporación de una sexta cuota de Patente durante el año 2027.

¿A qué se destinarán los recursos?

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el destino de los fondos adicionales que percibirá el Municipio. Según establece el artículo 4º de la iniciativa, la recaudación deberá financiar obras e intervenciones de infraestructura vial, señalización y equipamiento destinados a mejorar la seguridad y la conectividad urbana.

La propuesta está vinculada con el expediente Nº 3180, que se encuentra en tratamiento en el Concejo Municipal y contempla un proyecto integral de infraestructura vial, con especial atención al desarrollo de una red de ciclovías y bicisendas para Sunchales.

Los argumentos de los concejales

Durante el tratamiento legislativo, los concejales Juan Astor (Ahora Sunchales), Fernando Cattaneo (Partido Justicialista) y Sebastián Nicolau (La Libertad Avanza) fundamentaron sus posiciones y anticiparon el acompañamiento a la iniciativa.

El edil oficialista Astor defendió la necesidad de generar recursos específicos para mejorar la seguridad vial. Recordó que ya en 2025 había impulsado una iniciativa similar, que no consiguió acompañamiento, y destacó las intervenciones realizadas en materia de señalización durante los últimos años, aunque consideró que todavía existen importantes déficits.

El concejal del bloque Ahora Sunchales sostuvo que la circulación de vehículos representa un riesgo para peatones y ciclistas, considerados los usuarios más vulnerables de la vía pública. En ese sentido, planteó que los recursos permitirán avanzar en señalización, ciclovías, ciclocarriles y bicisendas.

También hizo referencia al crecimiento del parque automotor y a la mayor presencia de vehículos de dimensiones importantes, que generan nuevas exigencias sobre el espacio de circulación urbana.

Por su parte, Fernando Cattaneo coincidió en la necesidad de establecer una fuente de financiamiento específica para las obras proyectadas. Señaló que la sustentabilidad económica constituye uno de los principales aspectos a resolver dentro del expediente Nº 3180 y advirtió sobre antecedentes de ordenanzas vinculadas con la seguridad vial que no llegaron a concretarse.

El concejal del bloque Más para Santa Fe puso especial énfasis en la necesidad de que los fondos provenientes de la sexta cuota de Patente no ingresen a Rentas Generales, sino que queden afectados a una cuenta bancaria específica. Además, propuso establecer una comisión de seguimiento que permita controlar y auditar la utilización de los recursos.

En tanto, el libertario Sebastián Nicolau anticipó que su bloque acompañaría la propuesta, aunque remarcó que no debe naturalizarse el incremento de la carga tributaria como respuesta automática a las necesidades del Estado.

El representante de La Libertad Avanza consideró que la medida solamente tendrá sentido si existe un compromiso concreto de transparencia y control. Sostuvo que los contribuyentes deben poder conocer cuánto dinero se recauda, cuánto se invierte, dónde se ejecutan las obras y cuáles son los resultados obtenidos.

Asimismo, planteó que los recursos deben destinarse exclusivamente al proyecto de seguridad vial y desarrollo de bicisendas, y no a financiar gastos generales o ampliar estructuras administrativas.

Finalmente, el proyecto obtuvo la aprobación unánime del cuerpo legislativo, con la ausencia de la concejal Laura Balduino.