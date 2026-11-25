Según los datos difundidos por el Ministerio de Obras Públicas, la construcción del nuevo Hospital Almícar Gorosito registra un avance del 65 %.

La situación de la obra del Hospital de Sunchales atraviesa un momento decisivo. Después de las protestas de trabajadores por salarios atrasados y las dificultades registradas en la ejecución de los trabajos, el Gobierno de Santa Fe se prepara para avanzar con la rescisión del contrato de la empresa responsable.

Así lo anticipó el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, durante una entrevista con Gerardo Zanoni para GZ Radio y RAFAELA INFORMA, en la que brindó detalles sobre los inconvenientes que afectan la construcción y las medidas que se están evaluando.

El funcionario sostuvo que la empresa Panetto, adjudicataria de la obra, viene presentando dificultades desde hace varios meses y que las oportunidades otorgadas para regularizar su situación no tuvieron los resultados esperados.

La Provincia decidió avanzar hacia la rescisión

Enrico explicó que los inspectores del Ministerio de Obras Públicas detectaron demoras e incumplimientos en distintas etapas de la construcción. Frente a esas situaciones, se realizaron observaciones formales y se aplicaron multas para exigir que la empresa recuperara el ritmo de trabajo previsto.

Sin embargo, según el ministro, los problemas no se resolvieron y comenzaron a agravarse las dificultades para afrontar compromisos con trabajadores y proveedores.

El funcionario señaló que se mantuvieron conversaciones con representantes legales de la constructora para buscar una salida, pero las negociaciones no permitieron alcanzar una solución. Por ese motivo, anticipó que la Provincia avanzará con el proceso de rescisión contractual.

La medida todavía debe completar los procedimientos administrativos correspondientes y no implica que el contrato ya haya quedado formalmente rescindido.

Enrico aseguró que la Provincia está al día con los pagos

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el origen de las dificultades económicas.

El ministro rechazó que los problemas de la constructora se deban a atrasos en los pagos del Gobierno santafesino.

Según explicó, la Provincia cuenta con un mecanismo que permite a las empresas cobrar los certificados correspondientes al avance de las obras mediante entidades bancarias. Este sistema permite que las constructoras accedan a los fondos una vez cumplidas las condiciones de certificación.

En ese sentido, atribuyó las dificultades a problemas de administración y organización de la propia empresa.

También señaló que la firma habría presentado inconvenientes para completar la documentación necesaria para cobrar determinados trabajos adicionales.

Preocupación por los trabajadores y los proveedores

La situación tomó mayor visibilidad a partir de los reclamos de empleados vinculados con la construcción del hospital, quienes denunciaron demoras en el cobro de sus salarios.

Enrico explicó que los compromisos laborales corresponden a la empresa contratista y que los reclamos salariales se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Trabajo.

No obstante, reconoció que las dificultades de pago se extendieron a proveedores y otras obligaciones necesarias para mantener la actividad.

El funcionario señaló que la situación se volvió insostenible después de varios intentos para que la empresa regularizara sus compromisos.

Respecto de la continuidad laboral, indicó que en determinadas circunstancias los trabajadores pueden incorporarse a las empresas que retoman los trabajos, aunque no confirmó una solución específica para el personal afectado en Sunchales.

Los inconvenientes también alcanzan a otras obras

Durante la entrevista, Enrico aclaró que las dificultades de Panetto no se limitan al Hospital de Sunchales. Mencionó situaciones similares en otras construcciones provinciales, entre ellas la intervención en el Hospital de Helvecia, donde los trabajos se desarrollan dentro de un establecimiento sanitario que continúa funcionando.

En ese caso, anticipó que se trabaja en una salida que permitiría contratar otra empresa mediante un procedimiento de emergencia para completar las tareas pendientes.

También hizo referencia a una obra en María Juana que presenta inconvenientes vinculados con la misma situación empresarial y que afecta a trabajadores relacionados con la región.

Cómo continuará la construcción del Hospital de Sunchales

Una de las principales preocupaciones está relacionada con los pasos que deberá seguir la Provincia para completar la ampliación del establecimiento sanitario. Enrico explicó que se analizó la posibilidad de que la empresa transfiriera la ejecución de los trabajos a otra constructora, con la intención de evitar una rescisión y los tiempos que requiere un nuevo procedimiento de contratación.

Sin embargo, esa alternativa tampoco logró concretarse hasta el momento.

De avanzar la rescisión, el Gobierno deberá definir el mecanismo para adjudicar los trabajos pendientes y garantizar su continuidad.

El ministro reconoció que se trata de una situación compleja, especialmente porque existe una inversión importante en marcha y una comunidad que espera la finalización de la obra.