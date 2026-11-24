AGUAS & PROCESOS selecciona personal administrativo/contable
AGUAS & PROCESOSContenido patrocinado24/11/2026 07:00
Ubicación: Sunchales. Envíar CV a [email protected] indicando en el asunto de e-mail: BUSQUEDA #801 - ADMINISTRATIVO/CONTABLE.
Acceso a los pliegos: Se publicarán en el Sitio Web Oficial de la Municipalidad de Sunchales: https://www.sunchales.gob.ar/licitaciones-y-contrataciones.-
Consultas: En la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Sunchales: gestion@sunchales.gov.ar, en Avda. Belgrano N° 103, Sunchales, hasta el 21/12/26 a las 09:00.-