El reempadronamiento se desarrollará de manera presencial los días martes y jueves en el horario de 09:00 a 11:00 horas en la Municipalidad de Sunchales (Av. Belgrano N° 103, Sunchales, Santa Fe), durante el período comprendido entre el 30/11/2026 y el 30/12/2026. Al momento de solicitar el reempadronamiento, los interesados deberán acreditar su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) en original. Asimismo, en el mismo acto deberán abonar, en efectivo, una cuota de reempadronamiento de pesos un mil ($1.000).-

El presente proceso tiene como finalidad la conformación de un padrón de asociados, que servirá de base para la futura convocatoria a Asamblea de Designación de Autoridades.-

Delegada Normalizadora: Ab. Carolina Ferrero ([email protected]).