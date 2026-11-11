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El Hogar de Ancianos “La Casa del Abuelo Otoño Feliz” convoca a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN CIVIL HOGAR DE ANCIANOS “LA CASA DEL ABUELO OTOÑO FELIZ” tiene el agrado de invitar a sus asociados a participar de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará el 30 de noviembre de 2026, a las 18:30, en la sede de la Entidad, calle Fortín de los Sunchales 45, de Sunchales (Santa Fe), para considerar el siguiente Orden del Día:
Contenido patrocinado11/11/2026 13:14 La Casa del Abuelo Otoño Feliz

la casa del abuelo Otoño Feliz

ORDEN DEL DÍA:

1.  Designación de dos (2) Asambleístas para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea juntamente con Presidente y Secretario.

2.  Consideración de la Memoria, Balance Anual, Estado de Recursos y Gastos, e Informes del Síndico y del Auditor, correspondientes al 40 Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2026 y los motivos por el cual se considera fuera de término:

3.  Consideración del destino del Resultado del Ejercicio.

4.      Autorización para ceder en alquiler, aparcería, arriendo o venta, parte del terreno que posee la Institución y que no esté afectado al cumplimiento de los fines específicos. Autorización para encomendar trabajos de mensura y otros que resulten necesarios a estos efectos.

5.  Elección de miembros para renovar parcialmente la Comisión Directiva, conforme al siguiente orden: a) Tres (3) miembros titulares por dos años (2026/2027 y 2027/2028) por terminación de mandatos. b) Tres (3) miembros suplentes por el término de un año (ejercicio 2026/2027) por terminación de mandatos.

Rogándoles puntual asistencia les saludamos muy atentamente.

Secretaria: ANALÍA BERRA - Presidente: GERMÁN CRAVERO

Artículo 11 – Estatuto de la Asociación: Las Asambleas requieren para ser válidas y estar legalmente constituidas, la presencia de la mitad más uno de los asociados activos que firman el libro de asistencia, que al respecto deberá llevar la Asociación. Si no se hubiera constituido la Asamblea a la hora fijada por falta de número, queda fijada como segunda convocatoria la hora siguiente y las resoluciones que se tomen en esta segunda sesión serán obligatorias, sea cualquiera el número de asociados.

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