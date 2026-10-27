La Asociación Civil "Aero Club Sunchales" convoca a Asamblea General Ordinaria

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección de dos socios para suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.

2. Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.

3. Consideración de la Memoria y Balance Anual e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Quincuagésimo primero (51º) ejercicio cerrado al 30 de junio de 2026.

4. Renovación de los miembros de la Comisión Directiva.

5. Autorizaciones.

Se ruega puntual asistencia a los asociados.

SECRETARIO: Ramiro Espertino - PRESIDENTE: Eduardo Marzialetti