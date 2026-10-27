La Asociación Civil "Aero Club Sunchales" convoca a Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Asociación Civil “Aero Club Sunchales” convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 19:00, en primera convocatoria y media hora después (19:30) en segunda convocatoria, en la Sede Social situada en Ruta Nacional Nro. 34 Km. 257 de la ciudad de Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:
Contenido patrocinado27/10/2026 06:50 Aero Club Sunchales

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ORDEN DEL DÍA:

1. Elección de dos socios para suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.

2. Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.

3. Consideración de la Memoria y Balance Anual e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Quincuagésimo primero (51º) ejercicio cerrado al 30 de junio de 2026.

4. Renovación de los miembros de la Comisión Directiva.

5. Autorizaciones.

Se ruega puntual asistencia a los asociados.

 SECRETARIO: Ramiro Espertino - PRESIDENTE: Eduardo Marzialetti

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La Cooperativa de Agua Potable de Sunchales convoca a Asamblea Ordinaria

Cooperativa de Agua Potable de Sunchales
Contenido patrocinado07/10/2026 07:20
En cumplimiento de las normas legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE SUNCHALES LIMITADA convoca a los Asociados a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el 30 de octubre de 2026, a las 19:30, en las instalaciones de nuestra cooperativa, sito en la calle Roque Saenz Peña Nº 42 de la ciudad de Sunchales para considerar el siguiente Orden del Día:
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