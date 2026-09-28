Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda. convoca a Asamblea General Ordinaria
El Consejo de Administración convoca a los miembros de Cooperativas asociadas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el miércoles 14 de octubre de 2026, a las 19:00, en Casa Cooperativa, ubicada en J. B. Justo 126, para considerar el siguiente Orden del Día:
La Comisión Directiva de la Asociación Civil Casa del Niño Rincón del Sol tiene el agrado de invitar a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el miércoles 7 de octubre de 2026, a las 18:30, en la sede de la institución, sita en calle Cabildo N° 450 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
La Comisión Directiva de la Asociación Civil CANDI (Centro de Actividades para Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad) convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que, en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias vigentes se celebrará el lunes 28 de septiembre de 2026, a la hora 19:00, en calle L. N. Alem N° 636 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día:
La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Sunchales, cumpliendo con las disposiciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 18 de Setiembre de 2026, a las 19:30, en sus instalaciones ubicadas en Avda. Belgrano 164 de la ciudad Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:
La Comisión Directiva de “Sunchales Cicles Club” convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria que, en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias vigentes se celebrará el martes 15 de septiembre de 2026, a la hora 20:30, en la sede social sita en Chaco y Alberdi de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día:
El vocero de la concesionaria, Mariano Bradanini, explicó que si el tramo se encuentra bajo ejecución y garantía del contratista que la está realizando, la nueva concesionaria no puede intervenir sobre ella sin autorización. También dio precisiones del inicio de las obras sobre los 536 kilómetros comprendidos entre Angélica y La Banda. Confirmó que comenzarán los trabajos preliminares para la futura autovía Rafaela - Ataliva y adelantó cambios en el sistema de peajes.
El procedimiento fue realizado este sábado por personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Sunchales. Fue detenido Guillermo O., de 36 años y se concretó un allanamiento en un local comercial ubicado en Avenida Independencia al 100, secuestrando su teléfono celular.
Lo aseguró el presidente de Odesur, Mario Moccia, al encabezar con Maximiliano Pullaro el acto de cierre de la competencia, en el Fan Fest del Parque del Sur, en la capital provincial, ante unas 100 mil personas.
La droga fue encontrada en una camioneta abandonada luego de una extensa persecución cerca de Elisa. En los operativos se secuestraron paquetes de cocaína con el mismo envoltorio distintivo con la imagen de un cebú.