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Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda. convoca a Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los miembros de Cooperativas asociadas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el miércoles 14 de octubre de 2026, a las 19:00, en Casa Cooperativa, ubicada en J. B. Justo 126, para considerar el siguiente Orden del Día:
Contenido patrocinadoHace 4 horas Casa Cooperativa de Sunchales

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CONVOCATORIA ASAMBLEA CASA COOPERATIVA -ASAMBLEA 2026

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La Comisión Directiva de la Asociación Civil CANDI (Centro de Actividades para Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad) convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que, en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias vigentes se celebrará el lunes 28 de septiembre de 2026, a la hora 19:00, en calle L. N. Alem N° 636 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día:
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La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Sunchales, cumpliendo con las disposiciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 18 de Setiembre de 2026, a las 19:30, en sus instalaciones ubicadas en Avda. Belgrano 164 de la ciudad Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:
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La Comisión Directiva de “Sunchales Cicles Club” convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria que, en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias vigentes se celebrará el martes 15 de septiembre de 2026, a la hora 20:30, en la sede social sita en Chaco y Alberdi de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día:
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Jorge Tribouley
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El vocero de la concesionaria, Mariano Bradanini, explicó que si el tramo se encuentra bajo ejecución y garantía del contratista que la está realizando, la nueva concesionaria no puede intervenir sobre ella sin autorización. También dio precisiones del inicio de las obras sobre los 536 kilómetros comprendidos entre Angélica y La Banda. Confirmó que comenzarán los trabajos preliminares para la futura autovía Rafaela - Ataliva y adelantó cambios en el sistema de peajes.
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