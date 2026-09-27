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Argentina terminó segunda en el medallero general de los Juegos Sudamericanos con 293 medallas

En la última jornada de los Juegos, Argentina sumó un total de 13 medallas que lo dejó segundo en el medallero general. Cosechó 81 doradas, 87 plateadas y 125 de bronce.
DeportesHace 6 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
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Los Gladiadores se colgaron la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

Este sábado los Juegos Sudamericanos Odesur Santa Fe 2026 llegaron a su fin, el seleccionado albiceleste obtuvo 13 medallas en esta última jornada consolidando a Argentina en el segundo lugar del medallero general.

La delegación argentina sumó un total de 293 preseas: 81 doradas, 87 plateadas y 125 de bronce. Brasil dominó el medallero con 312 preseas (122 doradas, 107 plateadas y 83 de bronce), mientras que Colombia completó el podio con 192 medallas (69 de oro, 61 de plata y 62 de bronce).

Medallas de la última jornada de los Juegos

En la última jornada, Argentina se dio el gusto de copar el podio en el tenis masculino en el Hipódromo Óvalo. Lautaro Midón venció a Juan Manuel La Serna y se quedó con la dorada. La de bronce quedó en manos de Luciano Ambrogi tras superar al venezolano Echevarría.

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Podio argentino en el tenis masculino singles en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026. (Subsecretaría de Deportes de la Nación)

Por otro lado, en la rama femenina, Jazmín Ortenzi cayó en la final y obtuvo la plateada, mientras que Luciana Moyano se colgó la de bronce. De esta manera, el tenis consiguió cinco de los seis podios en individuales.

El equipo femenino de racquetball, conformado por Natalia Méndez, María José Vargas y Valeria Centellas, derrotó a Bolivia por 2-0 y se coronó campeón, mientras que el equipo masculino con Diego García, Fernando Kurzbard y Lautaro Cufré fue segundo y así esta disciplina cerró su actuación con ocho podios: cuatro doradas, tres plateadas y una de bronce.

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El equipo femenino de racquetball, conformado por Natalia Méndez, María José Vargas y Valeria Centellas, derrotó a Bolivia por 2-0 y se coronó campeón. (Subsecretaría de Deportes de la Nación)

Los equipos de waterpolo femenino y masculino concluyeron su participación y finalizaron en la segunda posición, tras perder ambas finales ante Brasil. Y en tenis de mesa, hubo bronce en equipos masculinos con Francisco Sanchi, Santiago Lorenzo y Horacio Cifuentes.

El handball masculino se llevó el premio mayor tras igualar 27-27 ante Chile en la última jornada. Así, Argentina concluyó su actuación con cuatro victorias y un empate en el Invencible de Santa Fe.

Argentina en el segundo lugar del medallero

La delegación albiceleste tuvo la mejor actuación en los Juegos desde 2006, con un total de 293 medallas: 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce.

Con 658 deportistas que representaron a la celeste y blanca, la natación fue uno de los principales deportes que aportaron al medallero con siete medallas de oro, ocho de plata y 13 de bronce.

El canotaje de velocidad fue otro de los principales deportes con 10 oros y 13 preseas en total. La gimnasia artística sumó cinco oros, dos platas y cinco bronces marcando un gran paso de las argentinas en una disciplina que siempre fue dominada por las gimnastas brasileras.

Entre los deportes con mayor cantidad de medallas también aparecen ciclismo de pista con 11, esquí acuático con 11; taekwondo con 10, boxeo con 9, judo con 9, tenis con 8, remo con 8, raquetbol con 8 y stand up paddle con 8.

El medallero total de los Juegos Sudamericanos 2026

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